हापुड़ में विशालकाय अजगर संग खेलते दिखे युवक, मची अफरा-तफरी; वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के नया गांव में विशालकाय अजगर निकलने से गांव में अफरा तफरी मच गई। अजगर के निकलते ही जहां ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया, वहीं कुछ युवकों ने बेहद लापरवाही दिखाते हुए अजगर को पकड़ लिया।

युवक अजगर को कंधे पर उठाकर गांव में घूमते रहे और उसके साथ जोखिम भरी हरकत करते नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक अजगर को कंधे पर रखकर चलते हैं और आसपास ग्रामीण खड़े होकर यह दृश्य देख रहे हैं। अजगर के आकार और उसकी हरकतों को देखकर किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका साफ नजर आती है।