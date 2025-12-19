Language
    हापुड़ में विशालकाय अजगर संग खेलते दिखे युवक, मची अफरा-तफरी; वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    हापुड़ में विशालकाय अजगर निकलने से गांव में अफरा तफरी मच गई।

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के नया गांव में विशालकाय अजगर निकलने से गांव में अफरा तफरी मच गई। अजगर के निकलते ही जहां ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया, वहीं कुछ युवकों ने बेहद लापरवाही दिखाते हुए अजगर को पकड़ लिया।

    युवक अजगर को कंधे पर उठाकर गांव में घूमते रहे और उसके साथ जोखिम भरी हरकत करते नजर आए। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया है।

    वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक अजगर को कंधे पर रखकर चलते हैं और आसपास ग्रामीण खड़े होकर यह दृश्य देख रहे हैं। अजगर के आकार और उसकी हरकतों को देखकर किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका साफ नजर आती है।

    ग्रामीणों का कहना है कि अजगर जैसे खतरनाक वन्य जीव के साथ इस तरह का खिलवाड़ गंभीर खतरे को न्योता है। लोगों ने वन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में तुरंत हस्तक्षेप किया जाए और युवकों को जागरूक किया जाए, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो।