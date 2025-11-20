श्री कल्कि पीठाधीश्वर के आचार्य प्रमोद कृष्णम की तबीयत बिगड़ी, हापुड़ के अस्पताल में हुए भर्ती

जागरण संवाददाता, हापुड़। श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की तबीयत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई। वह दिल्ली से मुरादाबाद जा रहे थे कि रास्ते में सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने पर गजरौला से उन्हें तत्काल हापुड़ के रामा अस्पताल लाया गया। चार घंटे तक चले इलाज और जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें स्थिर बताया तथा आराम की सलाह देते हुए डिस्चार्ज कर दिया।