Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्री कल्कि पीठाधीश्वर के आचार्य प्रमोद कृष्णम की तबीयत बिगड़ी, हापुड़ के अस्पताल में हुए भर्ती

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 09:08 PM (IST)

    श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दिल्ली से मुरादाबाद जाते समय सीने में दर्द होने पर उन्हें हापुड़ के रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने डिहाइड्रेशन के कारण एंजाइना पेन बताया। इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुरादाबाद जाने के दौरान हापुड़ में आचार्य प्रमोद कृष्णम की बिगड़ी तबीयत।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की तबीयत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई। वह दिल्ली से मुरादाबाद जा रहे थे कि रास्ते में सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने पर गजरौला से उन्हें तत्काल हापुड़ के रामा अस्पताल लाया गया। चार घंटे तक चले इलाज और जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें स्थिर बताया तथा आराम की सलाह देते हुए डिस्चार्ज कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डॉक्टरों के अनुसार गंभीर डिहाइड्रेशन के कारण एंजाइना पेन हुआ था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी पूरे समय उपचार के दौरान मौजूद रहे। आचार्य जी अब पूरी तरह खतरे से बाहर हैं।