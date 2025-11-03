ससुर का घिनौना खेल! दहेज मांगा और अश्लील इशारे किए, बच्ची छीनी; अब जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सादिकपुरा निवासी एक विवाहिता ने अपने पति, ससुर, सास, ननद और देवर पर दहेज उत्पीड़न, अश्लील हरकतें, मारपीट और नवजात शिशु को गायब करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के अनुसार, मोहल्ला सादिकपुरा निवासी नेहा की शादी इसी साल अप्रैल में लोनी निवासी फैसल उर्फ फौजी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर उसे परेशान करने लगे। महिला ने आरोप लगाया कि उसका ससुर गुलफाम उसे अश्लील इशारे करता था और यौन संबंध बनाने का दबाव बनाता था। विरोध करने पर उसका पति फैसल उसे बुरी तरह पीटता था।

पीड़िता के अनुसार, बेटी के जन्म से उसके ससुराल वाले नाराज थे और खर्च उठाने से इनकार कर दिया। प्रसव के महज 13 दिन बाद 21 अक्टूबर को जब वह प्रसव पीड़ा में थी, तो उसके पति, ससुर, सास, ननद और देवर ने उसे बेरहमी से पीटा और घर से निकाल दिया। इस बीच, पति ने अपने भाई के सामने तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया।