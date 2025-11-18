Language
    हापुड़ में नामकरण समारोह में चली गोली, खुशी के माहौल में पेट में लगी बुलेट

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:13 AM (IST)

    पिलखुवा के पाबला गांव में नामकरण संस्कार के दौरान एक युवक को गोली लग गई। बुलंदशहर निवासी केशव नामक युवक अजय तोमर द्वारा तमंचा लोड करते समय दुर्घटनावश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने अजय तोमर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घायल केशव का इलाज जारी है।

    पिलखुवा के पाबला गांव में नामकरण संस्कार के दौरान एक युवक को गोली लग गई।

    जागरण संवाददाता, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के पाबला गांव में एक नामकरण समारोह के दौरान अचानक पिस्टल लोड हो गई और गोली बुलंदशहर निवासी युवक केशव के पेट में लग गई। समारोह के बीच में हुए इस हादसे से अफरा-तफरी मच गई। घायल युवक को पास के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

    घटना के अनुसार, पाबला गांव निवासी तुषार अपनी भतीजी के नामकरण समारोह में शामिल होने आया था। तुषार अपने साथ बुलंदशहर निवासी दोस्त केशव को भी लाया था। समारोह के दौरान केशव का साला अजय तोमर, जो पाबला निवासी है, पिस्टल लोड कर रहा था। अचानक पिस्टल चल गई और केशव के पेट में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल केशव को तुरंत पास के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

    सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और अजय तोमर के खिलाफ तहरीर दी। पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने पिस्टल बरामद कर पावला निवासी अजय तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि फायरिंग की घटना में गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज चल रहा है।

    आरोपी अजय तोमर को हिरासत में ले लिया गया है और पिस्टल भी जब्त कर ली गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच जारी है।