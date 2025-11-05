Language
    खेत में निकला आठ फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

    By Kesav Tyagi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:32 PM (IST)

    हापुड़ में एक खेत से आठ फीट लंबा अजगर बरामद हुआ। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि अजगर को उसके प्राकृतिक वातावरण में वापस छोड़ना ज़रूरी था।

    खेत से पकड़ा गया अजगर। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गोहरा आलमगीरपुर गांव में एक किसान के खेत में आठ फीट लंबा और करीब 20 किलोग्राम वजनी विशालकाय अजगर के निकलने से सनसनी फैल गई। सुबह के समय खेत में काम करने गए किसान रघुराज गुर्जर को सांप की झलक मिलते ही उनके होश उड़ गए।

    अफरा-तफरी मचने पर आसपास के ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए सांप को सुरक्षित रूप से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।

    रघुराज गुर्जर ने बताया कि मंगलवार सुबह अपने खेत पर फसल की निगरानी करने गए थे। तभी उनकी नजर खेत के बीचों-बीच लेटे हुए एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। सांप की लंबाई करीब अाठ फिट और वजन 20 किलोग्राम होने से स्थानीय लोग दहशत में आ गए। किसी को भी नुकसान न पहुंचे, इसके लिए ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी।

    वन विभाग के कर्मचारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने विशेष उपकरणों का इस्तेमाल कर सांप को बिना नुकसान पहुंचाए रेस्क्यू किया। टीम ने बताया यह एक रेटिकुलेटेड पाइथन प्रजाति का अजगर है, जो क्षेत्र में कभी-कभी जंगलों से निकलकर खेतों में भटक जाता है।

    सांप को किसी तरह का चोट नहीं पहुंची और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। हम स्थानीय लोगों से अपील करते हैं कि ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत वन विभाग को सूचित करें। थाना बाबाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया है।