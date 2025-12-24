Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिश्वत लेने के लिए दफ्तर से छुट्टी लेकर हापुड़ से मेरठ पहुंचा डीसीआरबी निरीक्षक, जैसे ही पकड़े 4 लाख हुआ गिरफ्तार

    By Pooja Tripathi Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:20 PM (IST)

    हापुड़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने डीसीआरबी में तैनात निरीक्षक महेंद्र सिंह को 4 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। निरीक्षक ने हत्या के मुकदमे से नाम नि ...और पढ़ें

    Hero Image

    डीसीआरबी निरीक्षक गिरफ्तार। जागरण

    केशव त्यागी, हापुड़। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हापुड़ के डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (डीसीआरबी) में तैनात निरीक्षक महेंद्र सिंह को चार लाख रुपये की रिश्वत लेते मेरठ स्थित उसके घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस गिरफ्तारी ने पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक और कड़ी को उजागर किया है। निरीक्षक ने हत्या के मुकदमे में नाम निकालने के बदले रिश्वत की मांग की थी। आरोपित के खिलाफ मेरठ के थाना कंकरखेड़ा में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

    निरीक्षक महेंद्र सिंह हापुड़ एसपी कार्यालय परिसर में स्थित डीसीआरबी कार्यालय में निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। काफी समय से मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। निरीक्षक हत्या के एक मुकदमे की जांच कर रहे थे। मंगलवार को छुट्टी लेकर निरीक्षक अपने घर गए थे।

    लोनी के शख्स ने हत्या के मुकदमे में दी रिश्वत

    सूत्रों के अनुसार गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के गोठरा गांव का एक व्यक्ति हत्या के मुकदमे में फंसा हुआ है। निरीक्षक सिंह ने मामले में उसका नाम हटवाने या क्लीन चिट देने के एवज में चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत लेने के लिए निरीक्षक ने व्यक्ति को बुधवार को रुपए लेकर अपने घर बुलाया था।

    पीड़ित ने इसकी शिकायत मेरठ एंटी करप्शन  टीम से की थी। इसके बाद एंटी करप्शन की टीम ने निरीक्षक को दबोचने के लिए अपना जाल बिछाया। टीम के कहने पर व्यक्ति रिश्वत लेकर निरीक्षक के घर पहुंचा। जैसे ही व्यक्ति ने रिश्वत के रुपए निरीक्षक को थमाए, वैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।

    टीम निरीक्षक को थाना कंकरखेड़ा ले गई। जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सभी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच शुरू हो गई है।