हापुड़ में नामकरण संस्कार में तमंचा लोड करते समय चली गोली, युवक के पेट में लगी
हापुड़ में एक नामकरण संस्कार के दौरान तमंचा लोड करते समय एक युवक के पेट में गोली लग गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के कारण गांव में अफरा-तफरी मच गई।
संवाद सहयोगी, हापुड़। पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के गांव पबला में नामकरण संस्कार के दौरान तमंचा लोड करते समय अचानक गोली चलने से बुलंदशहर के रहने वाले युवक केशव के पेट में लग गई। कार्यक्रम के बीच हुए हादसे से अफरा-तफरी मच गई। घायल को पास के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
घटना के अनुसार पबला गांव के रहने वाले तुषार अपनी भांजी के नामकरण संस्कार में शामिल होने के लिए आया था। तुषार अपने साथ बुलंदशहर के रहने वाले अपने दोस्त केशव को भी लेकर आया था। कार्यक्रम के दौरान केशव के बहनोई पवला के रहने वाले अजय तोमर तमंचा लोड कर रहे थे। इस दौरान तमंचा अचानक चल गया और गोली सीधे केशव के पेट में जा लगी। गंभीर रूप से घायल केशव को तुरंत पास ही स्थित एक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए और अजय तोमर के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने तमंचा बरामद कर पवला के रहने वाले अजय तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि फायरिंग की घटना में गंभीर रूप से घायल युवक का उपचार चल रहा है। आरोपित अजय तोमर को हिरासत में लेकर तमंचा भी कब्जे में ले लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
