SIR को लेकर अलर्ट मोड पर अफसर, फार्म नहीं भरा तो मतदाता सूची से कट जाएगा नाम
गढ़मुक्तेश्वर में एसआइआर को लेकर प्रशासन सख्त है। एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं को फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। एसआइआर फार्म न भरने पर मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा। दो दिसंबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद केवल फार्म भरने वालों के नाम ही सूची में रहेंगे।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। एसआइआर को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसको लेकर एसडीएम से लेकर तमाम अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस बीच मतदाताओं से एसआइआर की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है।
एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि जिले में एसआइआर का कार्य चल रहा है। इस दौरान बीलएओ के माध्यम से मतदाताओं को लगातार फार्म भरने की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जा रहा है। तहसील क्षेत्र में एसआइआर को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव बैठक की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जो मतदाता एसआइआर का फार्म नहीं भरेंगे, उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। ऐसे में सभी मतदाता समय से एसआइआर की प्रक्रिया को अगले कुछ दिनों में पूर्ण कर ले। दो दिसंबर तक जो फार्म आनलाइन की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद फार्म भरने वाले लोगों के नाम ही मतदाता सूची में रहेंगे।
