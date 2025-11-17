SIR को लेकर अलर्ट मोड पर अफसर, फार्म नहीं भरा तो मतदाता सूची से कट जाएगा नाम

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। एसआइआर को लेकर प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। इसको लेकर एसडीएम से लेकर तमाम अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस बीच मतदाताओं से एसआइआर की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है।

एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि जिले में एसआइआर का कार्य चल रहा है। इस दौरान बीलएओ के माध्यम से मतदाताओं को लगातार फार्म भरने की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जा रहा है। तहसील क्षेत्र में एसआइआर को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव बैठक की जा रही है।