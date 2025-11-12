Language
    हापुड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.5 किलोग्राम विस्फोटक के साथ दो युवक गिरफ्तार

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:31 AM (IST)

    हापुड़ के पिलखुवा में पुलिस ने परतापुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान दो युवकों को 2.5 किलोग्राम विस्फोटक गंधक के साथ गिरफ्तार किया। विस्फोटक का इस्तेमाल खेतों में आवारा पशुओं को भगाने के लिए किया जाता था। आरोपियों के पास कोई लाइसेंस नहीं था, जिसके चलते विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    हाईवे पर चेकिंग करती सीओ। फाइल फोटो सौजन्य- इंटरनेट मीडिया


    केशव त्यागी, हापुड़। थाना पिलखुवा के परतापुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो युवकों को करीब 2.5 किलोग्राम विस्फोटक( गंधक सल्फर पाउडर) के साथ गिरफ्तार किया है। जिसका इस्तेमाल खेतों में आवारा पशुओं को भगाने के लिए धमाके करने में किया जाता है। अभियुक्तों के पास इसका कोई वैध लाइसेंस नहीं था, जिसके चलते दोनों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    थाना पिलखुवा प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि बुधवार तड़के करीब ढाई बजे वह पुलिस टीम के साथ परतापुर चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आरकेजी स्कूल की ओर से दो युवक कंधे पर थैले लटकाए तेज कदमों से आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन दोनों उल्टी दिशा में भागने लगे। शक गहराने पर पुलिस ने दोनों को घेरकर पकड़ लिया। सघन तलाशी में दोनों के थैलों से गंधक जैसी तेज गंध वाला पाउडर बरामद हुआ।

    गिरफ्तार आरोपित जिला सीतापुर के थाना पिसवा क्षेत्र के गांव कपसा का शोभित कुमार व विजेंद्र सिंह है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वह विस्फोटक सामग्री हरियाणा के हिसार स्थित एक कंपनी से लाई गई थी। जो खेतों में पशुओं को भगाने के लिए धमाके बनाने में इस्तेमाल होती है। शोभित के पास से 1.5 किलोग्राम और विजेंद्र के थैले से एक किलोग्राम गंधक मिला है। जिसमें से नमूने लेकर सील कर दिए है। पुलिस इस धंधे में लिप्त आरोपितों के बारे में पता करने में जुटी है।

    मालूम हो कि दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को हुए विस्फोट की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में हड़कंप मचा दिया है। केंद्र और राज्य सरकार के अलर्ट जारी करने के बाद जिले में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी के सख्त निर्देशों पर जिले के सभी बार्डर, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है।