Hapur News: रोडवेज के 12 ड्राइवर और 5 कंडक्टर सस्पेंड, एडीशनल ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी बर्खास्त; कार्रवाई से हड़कंप

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़ रोडवेज डिपो के एआरएम की कार्रवाई करने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। लंबे समय से ड्यूटी न करने वाले 12 चालक और 5 परिचालकों की संविदा समाप्त कर दी है। इसके साथ रोडवेज सहायक यातायात निरीक्षक को भी सस्पैंड कर दिया गया हैं। यह कार्रवाई आलाधिकारियों की रिपोर्ट पर की गई है। इससे रोडवेज में चालकों का संकट फिर गहराएगा।

एआरएम हेमंत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि रोडवेज डिपो में तैनात संविदा चालक व परिचालक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। बिना जानकारी दिए महीनों गायब हो जाते हैं। एआरएम ने ऐसे लापरवाह चालक परिचालकों की संविदा को नोटिस देकर जवाब मांगा लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। इसको लेकर 12 चालकों पांच परिचालकों की सेवा समाप्त कर दी हैं। वहीं एक सहायक यातायात निरीक्षक देवेंद्र कुमार को सस्पैंड कर दिया गया हैं।

हेमंत मिश्रा ने बताया कि चालकों परिचालकों को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। मगर वह न तो हाजिर हुए और न ही संतोषजनक जवाब दिया। उन्होंने बताया बर्खास्त संविदा चालकों के स्थान पर नए चालक रखे जाएंगे। चालक राजदीप, धर्मेंद्र, योगेंद्र, भूपेंद्र, अरविंद, अखिलेश, विपिन, सुमित, सुनील, प्रदीप और प्रमोद और परिचालक मोहित, अमित, प्रदीप, मुकेश नेमपाल सहित छह लोगों की सेवा समाप्त हुई है।