UP SIR: लापरवाही बरतने वाले 11 BLO को नोटिस, विभागीय कार्रवाई की दी गई चेतावनी
गढ़मुक्तेश्वर तहसील में एसआइआर कार्य में लापरवाही करने वाले 11 बीएलओ को एसडीएम ने नोटिस भेजा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही पर एसडीएम श्रीराम यादव ने नाराजगी जताई और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी बीएलओ को गणना प्रपत्र वितरण की सूचना ऑनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपस्थित बीएलओ को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़ तहसील में चल रहा एसआइआर कार्य में लापरवाही बरतने वाले 11 बीएलओ को एसडीएम ने नोटिस भेजा है। एक दिन में नोटिस का स्पष्टीकरण नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी। एसआइआर कार्य में लापरवाही बरती तो ऐसे बीएलओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम श्रीराम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए मतदाताओं को तहसील में 11 बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र न बांटे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने तहसील क्षेत्र में काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
सभी बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) को बीएलओ एप पर गणना प्रपत्र वितरित करने की सूचना हर दिन ऑनलाइन अपडेट करने के सख्त निर्देश दिए हैं। एसडीएम श्रीराम यादव ने 11 बीएलओ अनुपस्थित होने पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।
उन्होंने सभी बीएलओ को बीएलओ एप का एडवांस वर्जन 8.7 प्ले स्टोर से स्मार्ट मोबाइल फोन पर अपलोड कराएं। जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं, उनका ब्यौरा बीएलओ एप पर आनलाइन अपडेट करें। जिससे हर दिन कितने मतदाताओं को बीएलओ ने गणना प्रपत्र बांटा इसका ब्यौरा आलाधिकारी भी देख सकते।
