सड़क पर तेजाब फैलने से लोगों में मचा हड़कंप, सांस लेने में होने लगी परेशानी

जागरण संवाददाता, हापुड़। कार और बाइक की टक्कर में तेजाब सड़क पर फैल जाने से लाेगों में हड़कंप मच गया। तेजाब फैलने से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तेजाब की बोतलों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया।

शहर के अतरपुरा चौक पर शनिवार शाम को हड़कंप मच गया। वहां पर एक तेज रफ्तार बाइक एकाएक कार के सामने आ गई। बाइक सवार ने एक गत्ते की पेटी लादी हुई थी। कार की टक्कर से बाइक सड़क पर गिर गई। इसके साथ ही गत्ते की पेटी में से गिरकर तेजाब की बोतल फटने लगीं।

सड़क पर तेजाब फैलने से तेज गंध के चलते आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इस दाैरान वाहन जहां के तहां रुक गए और चौराहे पर जाम लग गया। मौके पर पुलिस पहुंच गई। हालांकि कुछ ही देर में तेजाब हवा में उड़ गया और हालात सामान्य हो गए।