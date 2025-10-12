सड़क पर तेजाब फैलने से लोगों में मचा हड़कंप, सांस लेने में होने लगी परेशानी
हापुड़ के अतरपुरा चौक पर कार और बाइक की टक्कर में सड़क पर तेजाब फैल गया। तेजाब की तेज गंध से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और चौराहे पर जाम लग गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तेजाब की बोतलों को हटवाया और यातायात सुचारू कराया। किसी भी पक्ष ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। कार और बाइक की टक्कर में तेजाब सड़क पर फैल जाने से लाेगों में हड़कंप मच गया। तेजाब फैलने से आसपास के लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तेजाब की बोतलों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया।
शहर के अतरपुरा चौक पर शनिवार शाम को हड़कंप मच गया। वहां पर एक तेज रफ्तार बाइक एकाएक कार के सामने आ गई। बाइक सवार ने एक गत्ते की पेटी लादी हुई थी। कार की टक्कर से बाइक सड़क पर गिर गई। इसके साथ ही गत्ते की पेटी में से गिरकर तेजाब की बोतल फटने लगीं।
सड़क पर तेजाब फैलने से तेज गंध के चलते आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इस दाैरान वाहन जहां के तहां रुक गए और चौराहे पर जाम लग गया। मौके पर पुलिस पहुंच गई। हालांकि कुछ ही देर में तेजाब हवा में उड़ गया और हालात सामान्य हो गए।
पुलिस ने बाइक और कार को वहां से हटवाया। सड़क से तेजाब की बोतलों को साफ कराकर यातायात सुचारू करा दिया गया। पुलिस में किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं दी है।
