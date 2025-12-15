बहन ने अंडा करी बनाने से मना किया तो भाई ने खा लिया जहर, हमीरपुर में हो गई मौत

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। अंडाकरी बनाने से मना करने के बाद बहन से विवाद कर युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। स्वजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां पर इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना कुरारा के भौली गांव निवासी जनार्दन सिंह रविवार की शाम अपनी पत्नी के साथ बचरौली गांव किसी काम से गए हुए थे। शाम को उनके इकलौते 22 वर्षीय बेटे प्रियांशु सिंह ने अपनी बहन से अंडाकरी बनाने के लिए कहा।

जिस पर बहन ने खाना बनाने से मना कर दिया। जिस पर दोनों के बीच विवाद हो गया और आवेश में आकर युवक ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर रविवार की शाम करीब छह बजे उसके चाचा रामप्रताप उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां पर इलाज दौरान युवक की मौत हो गई।