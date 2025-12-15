बहन ने अंडा करी बनाने से मना किया तो भाई ने खा लिया जहर, हमीरपुर में हो गई मौत
हमीरपुर में अंडाकरी बनाने से मना करने पर बहन से विवाद के बाद एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे जिला अस्पताल ले जाया ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। अंडाकरी बनाने से मना करने के बाद बहन से विवाद कर युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। स्वजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां पर इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।
थाना कुरारा के भौली गांव निवासी जनार्दन सिंह रविवार की शाम अपनी पत्नी के साथ बचरौली गांव किसी काम से गए हुए थे। शाम को उनके इकलौते 22 वर्षीय बेटे प्रियांशु सिंह ने अपनी बहन से अंडाकरी बनाने के लिए कहा।
जिस पर बहन ने खाना बनाने से मना कर दिया। जिस पर दोनों के बीच विवाद हो गया और आवेश में आकर युवक ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर रविवार की शाम करीब छह बजे उसके चाचा रामप्रताप उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां पर इलाज दौरान युवक की मौत हो गई।
घटना के बाद स्वजन बिना पोस्टमार्टम के ही शव को अपने साथ ले गए। इकलौते बेटे की मौत के बाद से स्वजन बेहाल हैं। इस संबंध में कुरारा थानाध्यक्ष रामआसरे सरोज ने बताया कि शव का पंचनामा भरा गया था। स्वजन ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया था। जिसके कारण पीएम नहीं कराया गया। स्वजन ने घटना का कारण नहीं बताया।
