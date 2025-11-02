राठ में पहाड़ की खुदाई के दौरान 15 फीट ऊंचाई से गिरा मजदूर, हादसे में गई जान

संवाद सहयोगी, राठ। नागर गांव में पहाड़ की खुदाई करते समय एक मजदूर करीब 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसे गंभीर हालत में तुरंत राठ सीएचसी ले जाया गया। जहां से उसे उरई रेफर कर दिया। रास्ते में मेडिकल कालेज ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं स्वजन ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राठ कोतवाली के टूंका गांव निवासी सोहनलाल नागर ने बताया कि उसका छोटा भाई 45 वर्षीय सुदर्शन पुत्र शीतल प्रसाद नागर गांव में स्थित पहाड़ियां पर मजदूर कर परिवार का भरण-पोषण करता था। रविवार की सुबह करीब दस बजे वह ड्रिल मशीन से पहाड़ की खुदाई का कार्य कर रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह 15 फीट की ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया।