राठ में पहाड़ की खुदाई के दौरान 15 फीट ऊंचाई से गिरा मजदूर, हादसे में गई जान
नागर गांव में पहाड़ की खुदाई के दौरान एक मजदूर 15 फीट ऊंचाई से गिर गया। गंभीर हालत में उसे राठ सीएचसी ले जाया गया, फिर उरई रेफर किया गया। रास्ते में मेडिकल कॉलेज जाते समय उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
संवाद सहयोगी, राठ। नागर गांव में पहाड़ की खुदाई करते समय एक मजदूर करीब 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसे गंभीर हालत में तुरंत राठ सीएचसी ले जाया गया। जहां से उसे उरई रेफर कर दिया। रास्ते में मेडिकल कालेज ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं स्वजन ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
राठ कोतवाली के टूंका गांव निवासी सोहनलाल नागर ने बताया कि उसका छोटा भाई 45 वर्षीय सुदर्शन पुत्र शीतल प्रसाद नागर गांव में स्थित पहाड़ियां पर मजदूर कर परिवार का भरण-पोषण करता था। रविवार की सुबह करीब दस बजे वह ड्रिल मशीन से पहाड़ की खुदाई का कार्य कर रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह 15 फीट की ऊंचाई से गिरकर घायल हो गया।
उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ ले गए। जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने मेडिकल कालेज उरई रेफर कर दिया। जहां चिकासी के पास उसके भाई ने दम तोड़ दिया। कोतवाल अमित सिंह ने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।