तीन दिन पहले नोएडा से लौटी युवती ने खुद को लगाई आग, झांसी रेफर
हमीरपुर में एक युवती ने खुद को आग लगा ली, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। नोएडा से लौटने के बाद युवती ने यह कदम उठाया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक कलह की आशंका जताई जा रही है। युवती की हालत नाजुक बनी हुई है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। तीन दिन पहले नोएडा से लौटी एक युवती ने खुद को आग लगा ली। राठ कोतवाली के स्यावरी मार्ग स्थित कूड़ा घर के पास बुधवार की देर रात पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी राठ में भर्ती कराया। जहां से उसे मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया है। युवती सौ फीसदी झुलस चुकी है।
आग से झुलसी युवती धनौरी गांव की निवासी बताई जा रही है। देर रात इस युवती को स्यावरी मार्ग स्थित कूड़ा घर के पास जली अवस्था में पाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल युवती को इलाज के लिए सीएचसी राठ में भर्ती कराया, जहां से युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया है।
सीएचसी के डाक्टरों के मुताबिक युवती सौ फीसदी जल चुकी है। उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। युवती के बारे में यह भी जानकारी मिली है कि वह तीन दिन पूर्व ही नोएडा से लौटी थी। घरेलू कलह की वजह से उसने आत्मघाती कदम उठाया है।
इस संबंध में एएसपी एमके गुप्ता ने बताया कि युवती अधजली अवस्था में मिली थी। पुलिस ने उसे सीएचसी पहुंचाया। युवती की पहचान हो चुकी है। युवती ने अपने बयान में स्वयं आग लगाए जाने की बात कही है। स्वजन को सूचना दे दी गई है। मामले की जांच की जा रही है।
