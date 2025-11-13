तीन दिन पहले नोएडा से लौटी युवती ने खुद को लगाई आग, झांसी रेफर

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। तीन दिन पहले नोएडा से लौटी एक युवती ने खुद को आग लगा ली। राठ कोतवाली के स्यावरी मार्ग स्थित कूड़ा घर के पास बुधवार की देर रात पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी राठ में भर्ती कराया। जहां से उसे मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया है। युवती सौ फीसदी झुलस चुकी है।

आग से झुलसी युवती धनौरी गांव की निवासी बताई जा रही है। देर रात इस युवती को स्यावरी मार्ग स्थित कूड़ा घर के पास जली अवस्था में पाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल युवती को इलाज के लिए सीएचसी राठ में भर्ती कराया, जहां से युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया है।

सीएचसी के डाक्टरों के मुताबिक युवती सौ फीसदी जल चुकी है। उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। युवती के बारे में यह भी जानकारी मिली है कि वह तीन दिन पूर्व ही नोएडा से लौटी थी। घरेलू कलह की वजह से उसने आत्मघाती कदम उठाया है।