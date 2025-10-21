यूपी के हमीरपुर में चुगली करने के आरोप में महिला को बुरी तरह पिटा, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच

संवाद सूत्र, बिंवार। चुगली करने की बात को कहते हुए पिता पुत्र पुत्री ने पड़ोस की महिला के साथ अभद्रता करते हुए थप्पड़ घुसा डंडा से मारपीट कर सर फट जाने से घायल हो गई है। महिला ने पिता पुत्र पुत्री के खिलाफ थाना में तहरीर दी है।

थाना क्षेत्र के रतौली गांव निवासी रजुलिया ने बताया कि अपने घर के अंदर खाना बनाने की बातचीत अपनी बहू से कर रही थी। तभी पड़ोसी बब्बू चुगली किए जाने की बात कहते हुए महिला के साथ अभद्रता करने लगा है।

विरोध के किए जाने पर बब्बू ने अपने पुत्र राजेंद्र के साथ महिला की थप्पड़ घूसा से मारपीट करते हुए सर में डंडा से हमला कर घायल कर दिया। घायल देखकर पिता पुत्र पुत्री जान से मार देने की धमकी देते हुए चले गए हैं। महिला के 112 नंबर पर फोन किए जाने से आई पुलिस को देखकर पिता पुत्र फरार हो गए हैं।