    चेकिंग के दौरान बिजली टीम और उपभोक्ताओं ने एक-दूसरे पर किया पथराव, 2 लोगों के फटे सिर

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की चेकिंग टीम और उपभोक्ताओं के बीच झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव कर दिया, जिसमें दो लोगों के सिर फट गए। घटना के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, राठ। बिजली चेकिंग के दौरान टीम और उपभोक्ताओं के बीच पथराव हो गया। पथराव के दौरान उपभोक्ता के पुत्र और लाइन स्टाफ का सिर फट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कोतवाली में तहरीर दी है।

    कोतवाली राठ के औड़ेरा रोड स्थित मोक्षधाम निवासी शिवनारायण पुत्र कालीचरण ने बताया कि गुरुवार की दोपहर करीब तीन वह अपने पुत्र मनीष के साथ दीपावली की सफाई कर रहे थे। उसकी बहू मालती बर्तन धो रही थी। तभी पांच छह लोग घर के अंदर घुस आए। तब उसकी बहू ने पूछा आप लोग कौन हो घर के अंदर कैसे घुस आए। उन्होंने बताया कि उक्त लोगों ने कहा कि वह बिजली विभाग से आए हैं। तुम्हारा तीन हजार रुपये बिजली बिल बकाया है। उसे जमा कराएं।

    क्या आरोप लगाए?

    आरोप लगाया कि तभी एक व्यक्ति ने कहा कि तुम कहो तो वह साहब से बात करके बिजली बिल समाप्त करा सकता है। तभी उसका पुत्र शोर सुनकर बाहर आया। बताया कि उसके पुत्र ने घर के अंदर आने का विरोध किया तो उक्त लोग बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देने लगे। पुत्र ने कहा ऐसे कैसे कनेक्शन काट दोंगे। इतना कहने पर उक्त लोग जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज करने लगे।

    विरोध करने पर पुत्र पर हमला कर दिया और ईंट मारकर सिर फोड़ दिया। वहीं बिजली विभाग के राठ सेकेंड जेई सुधीर कुमार ने बताया कि वह टीजीटू महावीर सक्सेना, अशोक कुमार, लाइन स्टाफ सकिर मंसूरी, परवेश लाइनमैन गंगा, राजू के साथ तीन बजे औड़ेरा रोड मोक्षधाम के पास बिजली चेकिंग कर रहे थे।

    तभी वहां पर उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। उनके साथ भी हाथापाई की गई है। पथराव में लाइन स्टाफ साकिर का सिर फट गया है। उनके मोबाइल फोन भी छीन लिए थे। इस संबंध में कोतवाल अमित सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।