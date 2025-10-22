Hamirpur News: रोटावेटर में फंसा खेत की जुताई कर रहा किसान, शव के हुए कई टुकड़े

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। खेत की जुताई करते समय रोटावेटर की पिन निकल जाने पर पिन लगाते समय चालक रोटावेटर में फंस गया। चालू रोटावेटर में फंसने से चालक के कई टुकड़े हो गए। खेत के पास काम कर रही महिला की नजर जब पड़ी तो उसने स्वजन को सूचना दी। खेत क्षत विक्षत किसान का शव देख स्वजन में खलबली मच गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के टुकड़ों को बोरी में भरा और पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। इस घटना से स्वजन बेहाल हैं।

थाना मुस्करा के गहरौली गांव निवासी 26 वर्षीय किसान अभिषेक राजपूत पुत्र रामपाल राजपूत मंगलवार की दोपहर करीब बारह बजे अपने खेत की जुताई रोटावेटर से करने के लिए ट्रैक्टर लेकर गया हुआ था। खेत की जुताई करते समय रोटावेटर का पिन निकल गया।

चालक चल रहे रोटावेटर में ही पिन लगाने लगा है तभी चल रहे रोटावेटर में चालक अचानक फंस गया। चल रहे रोटावेटर में चालक के फंसने से कई टुकड़े हो गए। तभी पड़ोसी किसान की पत्नी ने बिना चालक के रोटावेटर चलते हुए देखा। पास जाकर देखने पर महिला ने चालक को रोटावेटर में फंसा पाया। जिसके बाद उसने तत्काल घटना की जानकारी स्वजन को दी।