हमीरपुर में मौरंग से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से महिला की मौत, एक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। धसान नदी से मौरंग लेकर निकल रही ट्रैक्टर ट्राली के ढलान चढ़ते समय पलट जाने से एक महिला मजदूर की दबकर मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला का पैर टूट गया। ट्रैक्टर का चालक और एक अन्य व्यक्ति ट्रैक्टर से कूदकर मौके से फरार हो गए। तड़के मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है।

जनपद के बीहड़ में स्थित थाना मझगवां के गढ़हर-खरवाच गांव से धसान नदी निकली है। इस नदी की तलहटी में जमकर ट्रैक्टर ट्राली से अवैध खनन होता है। स्थानीय लोग रात में ट्रैक्टरों से मौरंग की निकासी करते हैं। ग्रामीण इन्हीं लोगों के साथ मजदूर की हैसियत से मौरंग की लोडिंग करने जाते हैं। सोमवार को तड़के गढ़हर-खरवाच घाट पर एक ट्रैक्टर-ट्राली मौरंग से लोड की गई थी। इस ट्रैक्टर ट्राली को जब नदी की चढ़ाई से निकाला जा रहा था। तभी लोड अधिक होने के कारण ट्रैक्टर-ट्राली असंतुलित हो गई और ट्रैक्टर का अगला हिस्सा ट्राली से फंसे हुंक से निकलकर पलट गया।

ट्रैक्टर के पलटने से पहले चालक और एक अन्य मजदूर कूद गए। जबकि दो महिला मजदूर उसी ट्रैक्टर के नीचे दब गई। जिसमें 45 वर्षीय जानकी पत्नी मुल्लू की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि 30 वर्षीय विमला पुत्री लखनलाल गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका एक पैर टूट गया है।