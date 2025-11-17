Language
    हमीरपुर में मुर्दाबाद के नारे लगा स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाए काले झंडे, इस बात का किया विरोध

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:00 AM (IST)

    मौदहा में एक निजी कार्यक्रम के लिए पहुंचे पूर्व मंत्री व राष्ट्रीय शोषित पार्टी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़े चौराहे पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। सनातन धर्म पर विवादास्पद टिप्पणियों के लिए चर्चित मौर्य को वंदे मातरम व सनातन जय के नारों के बीच मुर्दाबाद के नारे लगाए गए।  

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़े चौराहे पर युवाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए काले झंडे दिखा विरोध प्रदर्शन किया। वह रविवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मौदहा पहुंचे थे। 

    सनातन के प्रति अनर्गल टिप्पणी कर विवादों में रहने वाले राष्ट्रीय शोषित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रविवार को एक कार्यक्रम में मौदहा कस्बा पहुंचे थे। बड़े चौराहे पर एकत्र हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वंदेमातरम् व सनातन धर्म की जय का उद्घोष कर उनको काले झंडे दिखाए। साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए।

