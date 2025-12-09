Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वामी आत्मानंद गिरी बोले- बंगाल न हैदराबाद...भारत की धरती पर बाबरी मस्जिद बनी तो होगी नेस्तनाबूत

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:30 PM (IST)

    हमीरपुर में श्रीराम कथा के दौरान महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी ने बाबरी मस्जिद के निर्माण पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद यदि दोबारा ब ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कस्बावासियों व शिष्यों के सहयोग से सुमेरपुर कस्बा के स्वामी रोटीराम महाराज की तपोस्थली श्री गायत्री तपोभूमि में आयोजित श्रीराम कथा में कथाव्यास पंचदशनाम जूना आखाड़ा छत्तीसगढ़ के महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण की नींव रखने वालों पर कटाक्ष करते हुए उसके बनने पर पुन: विध्वंस करने की बात कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कथा के चौथे दिन श्रीराम जन्म की सुंदर कथा का प्रसंग सुनाया। कथाव्यास महामंडलेश्वर आत्मानंद गिरी ने कहा कि बाबर एक विधर्मी, अपराधी व बलात्कारी था, ऐसे पापी के नाम पर बाबरी मस्जिद भारत की धरती पर स्वीकार्य नहीं की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि ऐसे पापी के नाम पर न बंगाल में न हैदराबाद में...भारत की पावन धरा पर कही भी बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होगा, और जहां पर होगा यह सनातन समाज उसे नेस्तनाबूत कर देगा। महामंडलेश्वर ने हुंकार भरते हुए कहा कि जैसे हमारे गुरुदेव, हमने, गुरु बहन ने, संघ, विश्व हिंदू परिषद व बजरंगदल ने वर्षों पूर्व बाबरी विध्वंस किया था।

    पुन: अगर बना तो यही किया जाएगा। भारत की पुण्य धरा प्रभू श्रीराम की है, यहां पर किसी बाहरी अधर्मी का निवास नहीं बनने देंगे। वहीं कथा के चौथे दिन मंगलवार को प्रभू श्रीराम के जन्मोत्सव की सुंदर कथा का प्रसंग सुनाया।

    श्रोता भए प्रगट कृपाला दीन दयाला...सुनते ही झूम उठे। कथा में परीक्षित कृष्णा शुक्ला, ऊषा द्विवेदी, भूरी परिहार व दुर्गा सपत्नीक बिंदा साहू निभा रहे हैं। कथा में हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद रही।