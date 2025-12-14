Fire In Truck: चलते ट्रक में अचानक से उठने लगी आग की लपटें, चालक व खलासी ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। चलते ट्रक में हुए शार्ट सर्किट से उसमे आग लग गई। कुछ ही देर में ट्रक की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जलता ट्रक देख चालक व खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस घटना में चालक के हाथ भी झुलस गए।

थाना सुमेरपुर के फैक्ट्री एरिया के पास शनिवार की रात हुई घटना शनिवार की देररात चालक शिवशंकर ट्रक लेकर कस्बा भरुआ सुमेरपुर की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रक थानाक्षेत्र सुमेरपुर के फैक्ट्री एरिया के पास पहुंचा कि तभी ट्रक में शार्ट सर्किट हुआ और ट्रक में आग लग गई। जब तक चालक कुछ समझ पाता, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रक जलता देख चालक व खलासी हैरान हो गए और उन्होंने ट्रक से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई।