यूपी के हमीरपुर में युवकों ने लाठी-डंडों से संत की पीटा, तिलक हटाकर-दाढ़ी भी नोची; पुरानी रंजिश का मामला
बिवांर में कुछ युवकों ने एक संत के घर में घुसकर उनसे मारपीट की। उन्होंने संत का तिलक हटा दिया, दाढ़ी नोची और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में तनाव है।
संवाद सूत्र, बिवांर। पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर सात युवकों ने एक संत पर लाठी डंडे से मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं युवकों ने संत का तिलक छुटाकर उसकी दाढ़ी के बाल नोचते हुए जान से मारने की धमकी दी। संत ने भयभीत होकर थाना में युवकों के खिलाफ तहरीर दी है।
थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी रमेश ने बताया कि 17 जनवरी 1986 में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। जिसमें गांव के युवक शामिल थे। पुरानी रंजिश को लेकर रमेश बाहर जाकर संत हो गया था। एक सप्ताह पूर्व संत वापस अपने घर आया था।
पुरानी रंजिश के चलते युवक अरविंद साहू, पुष्पेंद्र साहू, राजू सिंह, उदयभान सिंह, दीपक, हरिप्रसाद, लाल दुपट्टा श्रीवास रात में साढ़े दस बजे लाठी डंडा लेकर घर में घुस कर संत को मारने पीटने लगे। माथे में लगे चंदन तिलक को मिटाकर दाढ़ी के बाल नोंच दिए हैं।
गांव में रहने पर संत की हत्या कर देने की धमकी देते हुए चले गए है। सातों युवकों से संत भयभीत हो गया है। संत ने सातों युवकों के खिलाफ थाना में तहरीर दी है। चौकी प्रभारी रवींद्र कुमार ने बताया कि उसकी तहरीर मिली है। जांच का कार्य कर कार्रवाई की जाएगी।
