यूपी के हमीरपुर में युवकों ने लाठी-डंडों से संत की पीटा, तिलक हटाकर-दाढ़ी भी नोची; पुरानी रंजिश का मामला

संवाद सूत्र, बिवांर। पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर सात युवकों ने एक संत पर लाठी डंडे से मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं युवकों ने संत का तिलक छुटाकर उसकी दाढ़ी के बाल नोचते हुए जान से मारने की धमकी दी। संत ने भयभीत होकर थाना में युवकों के खिलाफ तहरीर दी है।

थाना क्षेत्र के पारा गांव निवासी रमेश ने बताया कि 17 जनवरी 1986 में उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। जिसमें गांव के युवक शामिल थे। पुरानी रंजिश को लेकर रमेश बाहर जाकर संत हो गया था। एक सप्ताह पूर्व संत वापस अपने घर आया था।

पुरानी रंजिश के चलते युवक अरविंद साहू, पुष्पेंद्र साहू, राजू सिंह, उदयभान सिंह, दीपक, हरिप्रसाद, लाल दुपट्टा श्रीवास रात में साढ़े दस बजे लाठी डंडा लेकर घर में घुस कर संत को मारने पीटने लगे। माथे में लगे चंदन तिलक को मिटाकर दाढ़ी के बाल नोंच दिए हैं।