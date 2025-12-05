हमीरपुर में 1.55 अरब की लागत से बनेगी 35 KM लंबी सड़क, शहर से सीधे जुड़ जाएंगे ये गांव
हमीरपुर में राठ-गरौठा-झाँसी मार्ग की 35 किमी सड़क 1.55 अरब रुपये की लागत से बनेगी। शासन ने पहली किस्त के रूप में 23.32 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सड़क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। करीब एक अरब की लागत से राठ, गरौठा, गुरसराय, झांसी मार्ग की 35.180 किमी की सड़क जल्द ही बनना शुरू हो जाएगी। शासन ने सड़क निर्माण के लिए 15551.29 अरब मंजूर किए हैं। इसमें से प्रथम किस्त के रूप में 2332.69 लाख रुपये अवमुक्त कर दिए गए हैं।
जनपद झांसी एवं जनपद हमीरपुर में हमीरपुर-राठ-गरौठा-गुरसहाय-झांसी मार्ग के 35.810 किमी लंबी सड़क काफी जर्जर है। सड़क पर गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को आवागमन में काभी दिक्कत उठानी पड़ती है। सड़क पर गड्ढे होने के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से इस सड़क के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण की मांग की जाती रही है।
लोक निर्माण विभाग ने फिर से इसका प्रस्ताव शासन को भेजा। इसी क्रम में शासन ने सड़क के लिए 15551.20 अरब रुपये की धनराशि मंजूर की है।
साथ ही प्रथम किस्त के रूप में 23 करोड़ 32 लाख 69000 की धनराशि भी अवमुक्त कर दी है। विभाग के अनुसार जल्द ही सड़क के चौड़ीकरण और उसके पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सड़क पर स्थित मुख्य गांव झिन्नाबीरा, कुछेछा, मोती कटरा, गोहानी, सिलैया, रमपुरा, बरारु, गुरसराय के ग्रामीणों को इस मार्ग के बनने से काफी राहत मिलेगी।
