हमीरपुर में 1.55 अरब की लागत से बनेगी 35 KM लंबी सड़क, शहर से सीधे जुड़ जाएंगे ये गांव

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। करीब एक अरब की लागत से राठ, गरौठा, गुरसराय, झांसी मार्ग की 35.180 किमी की सड़क जल्द ही बनना शुरू हो जाएगी। शासन ने सड़क निर्माण के लिए 15551.29 अरब मंजूर किए हैं। इसमें से प्रथम किस्त के रूप में 2332.69 लाख रुपये अवमुक्त कर दिए गए हैं।

जनपद झांसी एवं जनपद हमीरपुर में हमीरपुर-राठ-गरौठा-गुरसहाय-झांसी मार्ग के 35.810 किमी लंबी सड़क काफी जर्जर है। सड़क पर गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को आवागमन में काभी दिक्कत उठानी पड़ती है। सड़क पर गड्ढे होने के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से इस सड़क के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण की मांग की जाती रही है।