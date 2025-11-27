थाने में एक-दूजे को पहनाई माला और खिलाई मिठाई, पुलिस ने कराया समझौता तो खत्म हुई लड़ाई

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। दो वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी को महिला थानाध्यक्ष गायत्री सिंह ने थाने में आयोजित परिवार परामर्श केंद्र में समझौता कराते हुए एक बार फिर से थाने में वरमाला पहनाकर विदा किया। पिता के प्यार के लिए तरस रही मासूम बच्ची को भी पिता का प्यार मिल गया। इस समझौते के बाद परिवार की बिखरी खुशियां एक बार फिर से मिल गईं।

शादी के बाद से शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। शादी के बाद एक मासूम बच्ची भी हुई, लेकिन पति पत्नी के बीच विवाद के कारण उसे पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा था।

जनपद महोबा के खन्ना गांव निवासी रोशनी ने इस संबंध में महिला थाने में पति मुन्ना के खिलाफ शिकायत की थी। बुधवार को महिला थानाध्यक्ष गायत्री सिंह ने दोनों पक्षों को थाने बुलाया और दोनों को समझाने का प्रयास किया।