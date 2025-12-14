UP Roadways संविदा चालकों-परिचालकों को नए साल का तोहफा, 1 जनवरी 2026 से इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। परिवाहन निगम के संविदा चालकों व परिचालकों को नए वर्ष में वेतन बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। यूपी रोडवेज ने एक जनवरी 2026 से प्रति किमी पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने का एलान कर दिया है।

इंसेंटिव को भी तीन हजार से चार हजार किया है। भले ही मामूली बढ़ोतरी हुई हो लेकिन रोडवेज विभाग में संविदा पर काम कर रहे चालकों व परिचालकों में खुशी जाहिर है।

एआरएम आरपी साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना के तहत 2.18 रुपये से 2.28 पैसा प्रति किमी चालक व परिचालकों का एक समान कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य सेवाओं में 0.14 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। उत्तम व उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना में अब 18,687 से लेकर 21,687 रुपये तक मासिक कमाई होगी।