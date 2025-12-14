Language
    UP Roadways संविदा चालकों-परिचालकों को नए साल का तोहफा, 1 जनवरी 2026 से इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

    By Hariom Dhuria Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश रोडवेज के संविदा चालकों और परिचालकों के लिए नए साल में वेतन में वृद्धि की घोषणा की गई है। 1 जनवरी 2026 से प्रति किलोमीटर पारिश्रमिक बढ़ाय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। परिवाहन निगम के संविदा चालकों व परिचालकों को नए वर्ष में वेतन बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा। यूपी रोडवेज ने एक जनवरी 2026 से प्रति किमी पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने का एलान कर दिया है।

    इंसेंटिव को भी तीन हजार से चार हजार किया है। भले ही मामूली बढ़ोतरी हुई हो लेकिन रोडवेज विभाग में संविदा पर काम कर रहे चालकों व परिचालकों में खुशी जाहिर है।

    एआरएम आरपी साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा योजना के तहत 2.18 रुपये से 2.28 पैसा प्रति किमी चालक व परिचालकों का एक समान कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य सेवाओं में 0.14 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। उत्तम व उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना में अब 18,687 से लेकर 21,687 रुपये तक मासिक कमाई होगी।

    जारी शासनादेश के क्रम में 10 व 20 वर्ष पुराने चालकों को 750 और 1500 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। अतिरिक्त प्रोत्साहन भी तीन हजार से बढ़ाकर चार हजार कर दिया है।

    निरंतर सेवा करने वाले चालकों व परिचालकों का फिक्स रेट कर दिया गया। नवीन उत्तम प्रोत्साहन योजना में निर्धारित मानक पर अब चालकों को 18687 रुपये मिलेगा, जबकि परिचालकों को प्रोत्साहन राशि समेत 18418 रुपये मिलेगा। इसी तरह नवीन उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना में चालकों को प्रोत्साहन राशि सात हजार मिलाकर 21687 रुपये मिलेगा। जबकि परिचालकों को 21418 रुपये मिलेंगे।