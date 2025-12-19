शराब पिलाकर विधवा चाची की हत्या करने वाला भतीजा गिरफ्तार, लगाई गई थीं एसओजी समेत तीन टीमें
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक विधवा चाची की हत्या के आरोप में उसके भतीजे को गिरफ्तार किया गया है। भतीजे पर चाची को शराब पिलाकर मारने का आरोप है। पुलि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। शराब पिलाकर अपने साथियों के साथ चाची की मफलर से गला कसकर हत्या करने वाले आरोपित भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। शेष आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
बीते 15 दिसंबर को सदर कोतवाली के एक गांव में खेत किनारे विधवा महिला का शव मिला था। घटना के बाद महिला के पिता द्वारा सदर कोतवाली में मृतका के भतीजे बबलू निषाद, साथी सोनू श्रीवास व एक अज्ञात युवक के खिलाफ शराब पिलाकर बेटी की हत्या कर शव खेत में फेंकने का आरोप लगाया गया था। जिस पर पुलिस ने दो नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी।
कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित आरोपितों गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुरुवार को घटना में शामिल मुख्य आरोपित विजय सागर उर्फ भल्लू उर्फ बबलू पुत्र श्रीराम को प्राथमिक विद्यालय बरदहा से आगे नहर पुलिया के पास बने चकरोड से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया है।
आरोपित भतीजे के पास से उस मफलर को भी बरामद किया गया है। जिससे उसने अपनी चाची की गला कसकर हत्या की थी। आरोपित ने बताया कि शराब पीने के बाद उसका चाची से विवाद हो गया और आवेश में आकर उसने गला कसकर अपनी चाची की हत्या कर दी।
आरोपित को गिरफ्तार करने वालों में सदर कोतवाल पवन कुमार पटेल समेत उपनिरीक्षक कृष्णदेव त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल बबलेश कुमार, कांस्टेबल इखलाक शामिल रहे। कोतवाल पवन कुमार पटेल ने बताया कि घटना में नामजद आरोपित बबलू निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य आरोपितों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
