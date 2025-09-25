बाथरूम से नहाकर निकली सास, बहू को देख चीख पड़ी; आवाज सुनते ही दौड़े पड़ोसी… दरवाजा खोला तो उड़े होश

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। दुनिया छोड़ कर जा रही हूं, मेरा दुनिया से जी भर गया है...सुसाइड नोट में लिखकर एक नवविवाहिता ने सूने घर में पंखा में गमछा डालकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

बाथरूम से नहाकर बाहर निकली सास ने जब बहू को फंदे लटका देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने शोर मचाया। शोर सुनकर आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

मौके पर कोतवाली पुलिस के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट, फील्ड यूनिट की टीम घटना की जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस को मृतका के शव के पास एक सुसाइड नोट बरामद किया।

यह है पूरा मामला

सदर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्म डेरा निवासी 24 वर्षीय कौशल्या पत्नी अनुराग निषाद ने बुधवार की सुबह करीब आठ बजे अपने घर में पंखा में गमछा डालकर फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।

तभी उसकी सास ज्ञानवती नहाकर बाहर निकली और बहू को आवाज देते हुए उसके कमरे में देखा तो उसे फंदे में झूलता पाया, जिस पर उसने शोर मचाया, शोर सुनकर मुहल्ले के लोगों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी।