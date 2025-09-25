बाथरूम से नहाकर निकली सास, बहू को देख चीख पड़ी; आवाज सुनते ही दौड़े पड़ोसी… दरवाजा खोला तो उड़े होश

बाथरूम से नहाकर निकली सास, बहू को देख चीख पड़ी; आवाज सुनते ही दौड़े पड़ोसी… दरवाजा खोला तो उड़े होश
हमीरपुर में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सास ने बहू को फंदे पर लटका देख शोर मचाया। मृतका ने सुसाइड नोट में लिखा कि वह दुनिया से जी भर गई है और किसी को भी दोषी न ठहराया जाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका की शादी 11 मार्च 2025 को हुई थी।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। दुनिया छोड़ कर जा रही हूं, मेरा दुनिया से जी भर गया है...सुसाइड नोट में लिखकर एक नवविवाहिता ने सूने घर में पंखा में गमछा डालकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
बाथरूम से नहाकर बाहर निकली सास ने जब बहू को फंदे लटका देखा तो उसके होश उड़ गए और उसने शोर मचाया। शोर सुनकर आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
मौके पर कोतवाली पुलिस के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट, फील्ड यूनिट की टीम घटना की जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस को मृतका के शव के पास एक सुसाइड नोट बरामद किया।
यह है पूरा मामला
सदर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्म डेरा निवासी 24 वर्षीय कौशल्या पत्नी अनुराग निषाद ने बुधवार की सुबह करीब आठ बजे अपने घर में पंखा में गमछा डालकर फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली।
तभी उसकी सास ज्ञानवती नहाकर बाहर निकली और बहू को आवाज देते हुए उसके कमरे में देखा तो उसे फंदे में झूलता पाया, जिस पर उसने शोर मचाया, शोर सुनकर मुहल्ले के लोगों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी।
मृतका की सास ज्ञानवती ने बताया कि उसका लड़का अनुराग लखनऊ में रहकर मजदूरी करता है। सुबह नहाकर देखा तो बहू फंदे में झूल रही थी। मृतका की शादी 11 मार्च 2025 को चौरा देवी में सामूहिक विवाह में हुई थी।
मृतका का मायका बांदा जनपद के जसपुरा थाना क्षेत्र के कुंडाडोल गांव है। सदर कोतवाल राजेश कुमार ने बताया कि मृतका के पति को सूचना दे दी गई है। पति के आने के बाद पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
मृतका के पास एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने दुनिया छोड़ कर जा रही हूं, मेरा दुनिया से जी भर गया है। इसमें ससुराल या पति पर कोई दोष न लगाए। यह लिखा है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
