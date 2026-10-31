यूपी के हमीरपुर जिले में खूंखार बंदरों से दहशत का माहौल, हमले में दो महिलाएं हुईं घायल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। शहर के सुभाष बाजार के आसपास मोहल्लों में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदर आए दिन लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे दो महिलाओं पर बंदरों ने हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद मोहल्ले में हलचल मच गई। घायलाें को स्वजन ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया।

शहर के सुभाष बाजार वार्ड 17 मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय निधी पुरवार पत्नी लक्ष्मीकांत ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब दस बजे वह पूजा करने के लिए छत पर गई थी। तभी बंदरों ने हमला कर उसके बाए हाथ में काट लिया। चीख पुकार करने पर पति लक्ष्मीकांत ने बंदरों को डंडे से मारकर भगाया तब कही उसकी जान बचा सहीं। वहीं कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव निवासी वृद्धा 60 वर्षीय रामबोली अपनी बेटी मिथलेश के घर शुक्रवार को शहर के सुभाष बाजार मोहल्ला आई थी। शनिवार की सुबह बेटी से मिलकर वह गांव के जाने के लिए घार से निकली उसी समय रामबोली पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया।