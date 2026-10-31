बुलंदशहर में बंदरों का इतना खौफ कि लंगूर के बैनर और मुखौटे लेकर चलने लगे लोग, गुलेल भी थामा

संवाद सूत्र, ऊंचागांव (बुलंदशहर)। क्षेत्र के गांव नरसेना में पिछले एक साल से बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदरों के हमले से कई लोग घायल होकर उपचार कराते चले आ रहे हैं।

अब खेतों की रखवाली करने के लिए ग्रामीण लंगूर का मुखौटा और बैनर लेकर बंदरों को भगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई गुलेल लेकर भी चलने लगे हैं। ग्रामीणों द्वारा बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए अनेक बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिसको लेकर लोगों में आक्रोश पनप रहा है।

गांव नरसेना में नहर पटरी से लेकर चौराहे तक और खेतों से लेकर थाना परिसर तक बंदरों के झुंड ने कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में भी खुले में कपड़े सूखाने और सामान रखना बंदरों के झुंड ने दुश्वार कर दिया है। पिछले एक साल से बच्चों का घरों की छत पर चढ़ना तो दूर की बात लोग भी दहशत के साए में मकान की छत पर काम कर रहे हैं।

ग्रामीणों ने बताया अब तो बंदरों के झुंड ने खेतों में बुवाई की जाने वाली फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जिसकी रखवाली करने के लिए लंगूर का मुखौटा और बैनर का सहारा लेना पड़ रहा है।