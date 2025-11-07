टोपी लगाकर मंदिर पहुंचा युवक, लात मारकर तोड़ा शिवलिंग; फिर भीड़ ने किया बेहाल
हमीरपुर में एक युवक ने मंदिर में शिवलिंग को लात मारकर तोड़ दिया, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। पूजा करने आई महिलाओं ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवलिंग को फिर से स्थापित कराया जाएगा।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर । टोपी लगाए एक युवक शुक्रवार की सुबह करीब सात बजे सदर कोतवाली के श्री विद्या मंदिर रोड स्थित एक मंदिर में पहुंचा और उसने वहां स्थापित शिवलिंग में लात मार दी। जिससे शिवलिंग टूट गया। पूजा अर्चना करने पहुंची महिलाओं ने मुहल्ले के लोगों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने शिवलिंग तोड़ने वाले युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। वहीं पुलिस आरोपित को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई है। आरोपित युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है।
शुक्रवार की सुबह शहर के मांझखोर रमेड़ी मुहल्ले में उस समय खलबली मच गई। जब लोगों को मंदिर में स्थापित शिवलिंग के तोड़े जाने की सूचना मिली। घटना की सूचना मिलने ही मंदिर के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। मंदिर में पूजा करने गई महिलाओं ने बताया कि सुबह करीब सात बजे सिर में टोपी लगाए एक युवक मंदिर में आया और उसने शिवलिंग में लात मार दी। जिससे शिवलिंग टूट गया। जब तक युवक से कुछ कहा जाता वह मौके से फरार हो गया। महिलाओं ने मुहल्ले के लोगों को जब घटना की जानकारी दी। तो कई युवाओं ने दौड़ाकर आरोपित युवक को श्री विद्या मंदिर स्कूल के पास पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस आरोपित युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। इस घटना से मुहल्ले के लोगों में आक्रोश है। सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि पकड़े गए युवक का नाम चंद्रभान है। जो थाना सुमेरपुर के बांकी गांव का निवासी है। युवक के स्वजन को बुलाया गया है। सीओ ने बताया कि आरोपित युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जिसका इलाज चल रहा है। शिवलिंग को पुनः स्थापित कराया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।