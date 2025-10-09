कुरारा में छत पर सोता रहा परिवार, बदमाशों ने ताला तोड़कर अलमारी से पैसे और गहने कर दिए साफ

संवाद सूत्र, कुरारा। बीती बुधवार की रात एक परिवार छत पर सोता रहा, जबकि चोरों ने घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर नगदी और सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। सुबह जब गृहस्वामी ने बिखरा हुआ सामान देखा, तो वह हैरान रह गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

सुबह उठकर देखा तो हो गया कांड

झलोखर गांव के निवासी अमर शंकर कुशवाहा ने बताया कि वह बुधवार की रात खाना खाकर छत पर सोने चले गए थे। सुबह जब वह नीचे आए, तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला भी टूटा था। इसमें रखे 50 हजार रुपये और सोने के दो हार, छह अंगूठी, कमर पेटी, चांदी का बिछुआ और पायल चोरी हो गए थे।