    कुरारा में छत पर सोता रहा परिवार, बदमाशों ने ताला तोड़कर अलमारी से पैसे और गहने कर दिए साफ

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:56 PM (IST)

    कुरारा में एक परिवार छत पर सो रहा था, तभी चोरों ने उनके घर में ताला तोड़कर चोरी कर ली। बदमाश अलमारी से नकदी और गहने ले गए। परिवार को सुबह चोरी का पता चला और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, कुरारा। बीती बुधवार की रात एक परिवार छत पर सोता रहा, जबकि चोरों ने घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर नगदी और सोने-चांदी के जेवरात चुरा लिए। सुबह जब गृहस्वामी ने बिखरा हुआ सामान देखा, तो वह हैरान रह गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

    सुबह उठकर देखा तो हो गया कांड


    झलोखर गांव के निवासी अमर शंकर कुशवाहा ने बताया कि वह बुधवार की रात खाना खाकर छत पर सोने चले गए थे। सुबह जब वह नीचे आए, तो देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला भी टूटा था। इसमें रखे 50 हजार रुपये और सोने के दो हार, छह अंगूठी, कमर पेटी, चांदी का बिछुआ और पायल चोरी हो गए थे।

    पीड़ित ने बताया कि उनके पुत्र की शादी एक वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें जेवर बनवाए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि 15 दिन पहले चोरों ने घर में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन शोर मचाने पर भाग गए थे। पीड़ित ने चोरी की कुल राशि पांच लाख रुपये से अधिक बताई है। थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने कहा कि तहरीर देर से प्राप्त हुई है और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।