कोटेदार ने पत्नी को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला, इस बात पर हुई थी दोनों की लड़ाई
हमीरपुर के कम्हरिया गांव में एक कोटेदार ने अपनी पत्नी की लोहे की राड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। विवाद के बाद आरोपी पति ने अपने तीन साल के बेटे को कमरे में बंद कर दिया और फरार हो गया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पति पत्नी के बीच हुए विवाद में कोटेदार पति ने अपनी पत्नी को शनिवार की देररात बेडरूम के अंदर लोहे की राड से पीट पीटकर मार डाला। घटना के बाद आरोपित पति अपने तीन वर्षीय मासूम बेटे को उसी कमरे में कैद कर फरार हो गया। सुबह करीब सात बजे जब लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो कमरा खोलकर वह अंदर पहुंचे।
कमरे के अंदर का दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना से ग्रामीणों में खलबली मची हुई है।
मौदहा कोतवाली के कम्हरिया गांव निवासी कोटेदार मोइनुद्दीन पुत्र फकरुद्दीन का शनिवार की देररात अपनी 32 वर्षीय पत्नी बेबी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बेडरूम में लेटी पत्नी को कोटेदार ने लोहे की राड से पीट पीटकर मार डाला और घटना के बाद अपने तीन वर्षीय मासूम बच्चे को उसी कमरे में बंदकर फरार हो गया।
घटना की जानकारी कमरे के अंदर बंद बच्चे की रोने की आवाज से हुई। जिस पर परिवार व मुहल्ले के लोगों ने दरवाजा खोला तो बेबी लहूलुहान हालत में पड़ी थी और शव के पास ही तीन वर्षीय मासूम बिलख बिलख कर रो रहा था। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि कोटेदार ने मौदहा कस्बा निवासी बेबी से लव मैरिज की थी। इस घटना से पूरे गांव में खलबली मची हुई है।
इस संबंध में सीओ राजेश कमल ने बताया कि आरोपित नशेबाज है। नशे की हालत में उसने घटना को अंजाम दिया था। घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नही है। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
