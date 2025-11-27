टायर फटने से डंपर से टकराया लोडर, कानपुर हाईवे पर लगा 10KM लंबा जाम

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। टायर फटने से लोडर डंपर से जा टकराया। जिसके बाद कानपुर सागर हाईवे पर वाहनों का जाम लगना शुरू हो गया और कुछ ही देर में सैकड़ों वाहन हाईवे पर खड़े नजर आए। वहीं इस जाम में बेतवा पुल के ऊपर खड़ा एक डंपर खराब हो गया। जिसके कारण जाम की समस्या और बढ़ गई और हालात यह हो गए कि करीब दस किमी.तक हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी नजर आईं। सूचना पर पहुंची यातायात टीम ने मिस्त्री बुलवाकर डंपर सुधरवाया। जिसके बाद जाम खुल सका। दोपहर तीन बजे लगा यह जाम शाम करीब पांच बजे खुल सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कानपुर सागर हाईवे पर कभी वाहनों की खराबी तो कभी यमुना और बेतवा पुलों से गुजरने वाले भारी वाहनों का डीजल खत्म होने के कारण लगने वाले इस जाम से लोग तंग आ चुके हैं। गुरुवार की दोपहर करीब तीन बजे सदर कोतवाली के राठ तिराहे के पास सुमेरपुर से हमीरपुर की ओर आ रहे लोडर का टायर फट गया। जिससे वह कबरई की ओर जा रहे डंपर से जा टकराया।

डंपर के डीजल टैंक में लोडर की जोरदार टक्कर लगी। जिसके बाद हाईवे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे वाहनों की कतारें हाईवे पर लगना शुरू हो गईं। जाम के बीच बेतवा पुल के ऊपर फंसा एक डंपर उसी दौरान खराब हो गया।

जाम के बीच खराब हुए इस डंपर ने और भी ज्यादा समस्या बढ़ा दी। जिसके कारण वाहन नही निकल सके। सूचना पर पहुंचे कोतवाल पवन पटेल व यातायात हरवेंद्र सिंह ने मिस्त्री को मौके पर बुलवाया और डंपर सही कराकर उसे हटवाया। जिसके बाद वाहनों का संचालन शुरू हो सका। इस दौरान हाईवे पर करीब दस किमी.लंबा जाम लग गया। जिसमें सैकड़ों वाहन फंसे नजर आए।

दो घंटे के जाम ने लोगों को छकाया, स्कूली बच्ची व यात्री हुए परेशान

दो घंटे तक हाईवे पर लगे इस जाम ने लोगों को छका डाला। स्कूली वाहनों के साथ साथ रोडवेज बसें व अन्य वाहन जाम में फंसे रहे। इस जाम में सीडीओ की भी गाड़ी काफी देर तक फंसी रही। जाम के कारण बच्चों व महिलाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम खुलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली।

कंधों में साइकिल व सिर पर सामान लेकर पैदल चले लोग

बेतवा पुल पर इस कदर जाम लगा था कि मानों को किसी मेला का रेला हो। हालात यह थे कि लोग पैदल नही चल पा रहे है। कुछ लोग साइकिल को कंधे में रखकर पुल की रेलिंग पकड़कर निकलते नजर आए। तो कुछ अपने बच्चों को कंधे में बैठाकर जाते दिखे। इतना ही नही महिलाएं सिर पर सामान लेकर पैदल चलने को मजबूर हुईं।