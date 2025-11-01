भाभी के साथ बाजार जा रही ननद से गहने छीने, दो बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम
भाभी के साथ ई-रिक्शा में बाजार जा रही ननद से दिनदहाड़े दो बाइक सवारों ने पैसे-गहने भरा बैग छीन लिया। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने कस्बे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन आरोपी अभी फरार हैं।
संवाद सहयोगी, कुरारा। भाभी संग ई-रिक्शा में सवार होकर बाजार जा रही ननद दिनदहाड़े छिनैती का शिकार हो गई। दो बाइक सवार उसका पैसे व गहने भरा बैग छीनकर रफूचक्कर हो गए। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है। वहीं तहरीर के बाद पुलिस ने कस्बे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। फिलहाल अभी तक आरोपित पुलिस की पकड़ से दूर हैं।
थानाक्षेत्र के डामर गांव निवासी अंजली पत्नी चुन्नू यादव ने बताया कि शुक्रवार को वह अपनी ननद शकुंतला के साथ गांव से ई-रिक्शा में बैठकर बाजार करने कुरारा जा रही थी। तभी सुबह करीब 11 बजे के करीब बिना नंबर प्लेट की बाइक में सवार दो युवक रास्ते में उसकी ननद का बैग छीनकर मौके से भाग निकले।
ग्रामीणों में मची हलचल
दिन दहाड़े हुई इस घटना से ग्रामीणों में हलचल मची हुई है। पीड़िता के भाई चुन्नू ने बताया कि शकुंतला कुछ दिन पूर्व ही मायके आई थी। वह सुनार के यहां जेवर बनवाने के लिए उसकी पत्नी के साथ जा रही थी। बैग में पच्चीस हजार रुपये नकद व सोने के जेवर थे।
पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज करा जांच कर खुलासा करने की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया की घटना की जांच की जा रही है। कई स्थानों के सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए हैं। जल्द ही आरोपितों की गिरफ्तारी की जाएगी।
