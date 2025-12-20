Language
    हमीरपुर में पति ने पत्नी को मायके से बुलाया, नहीं आई तो गुस्से में उठा लिया खौफनाक कदम

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:53 PM (IST)

    हमीरपुर में प्रेम विवाह के बाद पत्नी के मायके चले जाने और वापस न आने पर पति ने आत्महत्या कर ली। पत्नी को फोन पर घर बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया, जिस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। प्रेम विवाह के बाद पति से विवाद कर पत्नी अपने मायके चली गई और वहीं रहने लगी। जिससे उसका पति काफी परेशान हो गया। कई बार उसने पत्नी को बुलाया।

    लेकिन वह नही आई। शनिवार की सुबह भी पति ने पत्नी को फोन कर घर आने की बात कही। लेकिन पत्नी ने आने से मना कर दिया। जिससे आहत होकर पति ने खुद को कमरे में बंद कर फंदा लगाकर जान दे दी। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।

    थानाक्षेत्र के वार्ड संख्या तीन इमिलिया बाड़ा निवासी 25 वर्षीय कुलदीप वर्मा ने करीब एक वर्ष पूर्व बांदा जनपद के जसपुरा कस्बा निवासी आरती वर्मा से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन पूर्व आरती कुलदीप से विवाद करके मायके चली गई थी और घर नहीं लौटी।

    जिस पर शनिवार को कुलदीप ने फोन से आरती को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन उसने इंकार कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर कुलदीप ने घर में ही कमरा बंद करके फंदा लगा लिया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर स्वजन ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

    खिड़की से झांककर देखा तो वह फंदे पर झूल रहा था। जिस पर स्वजन ने दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से उतार पीएचसी लेकर पहुंचे। जहां डा.शशांक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक पांच भाई बहनों में तीसरे नंबर का था। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।