हमीरपुर में पति ने पत्नी को मायके से बुलाया, नहीं आई तो गुस्से में उठा लिया खौफनाक कदम

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। प्रेम विवाह के बाद पति से विवाद कर पत्नी अपने मायके चली गई और वहीं रहने लगी। जिससे उसका पति काफी परेशान हो गया। कई बार उसने पत्नी को बुलाया। लेकिन वह नही आई। शनिवार की सुबह भी पति ने पत्नी को फोन कर घर आने की बात कही। लेकिन पत्नी ने आने से मना कर दिया। जिससे आहत होकर पति ने खुद को कमरे में बंद कर फंदा लगाकर जान दे दी। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थानाक्षेत्र के वार्ड संख्या तीन इमिलिया बाड़ा निवासी 25 वर्षीय कुलदीप वर्मा ने करीब एक वर्ष पूर्व बांदा जनपद के जसपुरा कस्बा निवासी आरती वर्मा से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिन पूर्व आरती कुलदीप से विवाद करके मायके चली गई थी और घर नहीं लौटी।

जिस पर शनिवार को कुलदीप ने फोन से आरती को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन उसने इंकार कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर कुलदीप ने घर में ही कमरा बंद करके फंदा लगा लिया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर स्वजन ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।