हमीरपुर में नशे की हालत में पत्नी से हुआ विवाद, पति ने लगा लिया फंदा; हालत गंभीर

जागरण संंवाददाता, हमीरपुर। शराब के नशे में पत्नी की साड़ी का फंदा बनाकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। स्वजन ने युवक को फंदे से उतारकर मौदहा सीएचसी ले गए। जहां से हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

जनपद महोबा के ग्राम खन्ना निवासी 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह पुत्र रामऔतार सिंह रविवार की शाम को शराब पीकर घर आया। जिस पर पत्नी ने उसे डांट दिया। जिससे नाराज होकर उसने कमरे में जाकर पत्नी की साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया।