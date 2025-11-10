हमीरपुर में नशे की हालत में पत्नी से हुआ विवाद, पति ने लगा लिया फंदा; हालत गंभीर
हमीरपुर में एक युवक ने शराब के नशे में पत्नी से विवाद के बाद उसकी साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने उसे फंदे से उतारकर मौदहा सीएचसी पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक महोबा जिले का रहने वाला है और पत्नी द्वारा डांटे जाने से नाराज था।
जागरण संंवाददाता, हमीरपुर। शराब के नशे में पत्नी की साड़ी का फंदा बनाकर युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। स्वजन ने युवक को फंदे से उतारकर मौदहा सीएचसी ले गए। जहां से हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।
जनपद महोबा के ग्राम खन्ना निवासी 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह पुत्र रामऔतार सिंह रविवार की शाम को शराब पीकर घर आया। जिस पर पत्नी ने उसे डांट दिया। जिससे नाराज होकर उसने कमरे में जाकर पत्नी की साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया।
फंदे में पति को लटका देख पत्नी चिल्लाई। जिसे स्वजन ने तत्काल फंदे से नीचे उतारा और गंभीर हालत मौदहा कस्बा स्थित सीएचसी ले गए। जहां से चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
