मेडिकल कागज ना देने पर टीचर ने हेडमस्टर को चप्पलों से पीटा, भागकर बचाई जान

हमीरपुर जिले में एक सहायक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक को चप्पलों से पीटा। प्रधानाध्यापक योगेशचंद्र ने बताया कि सहायक अध्यापक महिपाल सिंह ने उनसे अप्रैल 21 का मेडिकल कागज मांगा और देरी होने पर मारपीट की। महिपाल सिंह पर अभिलेख फाड़ने का भी आरोप है। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

संवाद सहयोगी, राठ। अभी सीतापुर में प्रधानाध्यापक के द्वारा बीएसए को पीटने का मामला शांत नही हुआ था कि हमीरपुर जिले में एक सहायक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक की जमकर चप्पलों से पिटाई कर दी। किसी तरह से प्रधानाध्यापक कार्यालय से अपनी जान बचाकर भागा तो शिक्षक ने कार्यालय में रखे आवश्यक अभिलेख भी फाड़ डाले। इस घटना से स्कूल परिसर में खलबली मच गई और शिक्षकों के अलावा पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ जमा हो गई। वहीं स्कूल में हुई इस मारपीट के बाद अभिभावकों का भी जमावड़ा लग गया। प्रधानाध्यपक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद जालौन के आटा थाने के अंतर्गत इटौरा गांव निवासी योगेशचंद्र ने बताया कि वह सरीला क्षेत्र देवराई डेरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं। गुरुवार की सुबह करीब दस बजे वह स्कूल में विभागीय कार्य कर रहे थे। तभी अचानक सहायक अध्यापक महिपाल सिंह विद्यालय आया और उनसे अप्रैल 21 का मेडिकल कागज मांगने लगे। तब उन्होंने कहा कि कुछ समय लगेगा। एक सोशल आडिट टीम आने वाली है, उसका कार्य कर रहा हूं।

कर दी थप्पड़-चप्पल की बारिश इतना कहने पर सहायक अध्यापक ने उन्हें थप्पड़ मारा और चप्पल उतारकर मारने लगा। प्रधानाध्यापक ने बताया कि वह वित्तीय कागजात अभिलेख एवं समस्त रजिस्टर छोड़कर स्कूल से डर के कारण छोड़कर भाग गए। जिस पर उक्त सहायक अध्यापक ने अभिलेखों को भी फाड़कर वहीं फेंक दिया। प्रधानाध्यापक का आरोप है कि सहायक अध्यापक कभी कभार विद्यालय आते हैं और बच्चों की पढ़ाई में लापरवाही बरतते हैं।