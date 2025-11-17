कुआंपूजन से लौट रहे बाइक सवार दो साथियों को लोडर ने मारी टक्कर, दोनों की मौके पर मौत
हमीरपुर में कुआंपूजन से लौट रहे दो दोस्तों की लोडर की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। महोबा जनपद के चरखारी थानाक्षेत्र के पास हुई इस घटना में बाइक सवार अंकित विश्वकर्मा और जयहिंद साहू की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कुआंपूजन कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे महोबा जनपद के चरखारी थानाक्षेत्र के रिवई गांव निवासी बाइक सवार दो दोस्तों की रविवार की देर रात लोडर की टक्कर से मौत हो गई।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार करीब 20 फीट दूर जाकर गिरे, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेने के बाद राठ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।
मुस्करा कस्बे में हमीरपुर रोड स्थित चौरसिया पंप के सामने रविवार की देर रात हुए सड़क हादसे में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार 27 वर्षीय अंकित विश्वकर्मा और 26 वर्षीय जयहिंद साहू निवासीगण रिवई थाना चरखारी (महोबा) को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक घटना स्थल से करीब 20 फीट दूर उछलकर गिरे और दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। जबकि टक्कर मारने के बाद लोडर मौके से फरार हो गया।
मृतक अंकित के रिश्तेदार मुस्करा निवासी मनोज विश्वकर्मा ने बताया कि दोनों युवक इमिलिया गांव में कुआंपूजन के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यहां से वापस अपने गांव जा रहे थे। तभी हुए इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मुस्करा पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राठ भेज दिया है।
मुस्करा थाना प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि टक्कर मारने वाले वाहन की शिनाख्त की जा सके। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
