Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिना तैयारी दबिश देने पहुंची थी UP Police, चौकी इंचार्ज सरकारी गाड़ी में जाते तो शायद कुछ और होगा ग्रामीणों का रिएक्शन

    By Anurag Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    हमीरपुर में महिला से मारपीट के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सिपाही आशीष मौर्या बिना वर्दी के और चौकी इंचार्ज प्राइवेट गाड ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। महिला संग मारपीट करने वालों को पकड़ने पहुंची पुलिस आधी अधूरी तैयारी के बीच ही गांव पहुंच गई। जिसके कारण इतना बड़ा हमला पुलिस पर हो गया। यदि सिपाही वर्दी में तो शायद ग्रामीण इतने उग्र न हो पाते और यह घटना न होती। कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आ रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना की सूचना पर सिपाही आशीष मौर्या बिना वर्दी के ही दबिश देने चला गया था। वहीं साथ गए चौकी इंचार्ज भी सरकारी जीप न ले जाकर अपनी प्राइवेट गाड़ी से गांव पहुंचे थे। इस बवाल में पुलिस की भी लापरवाही सामने दिखाई दे रही है। यदि सिपाही वर्दी में होता तो ग्रामीण उसके साथ मारपीट करने या उसे बंधक बनाने में डरते। लेकिन ऐसा नही था।

    सिपाही लोअर और जैकेट पहनकर गांव पहुंचा था। जिसके कारण ग्रामीणों को पुलिस का डर नही दिखा और उन्होंने सिपाही को बंधक बनाकर उसको मरणानसन्न कर दिया। वहीं चौकी इंचार्ज राजेंद्र प्रसाद वर्दी में थे। जिसके कारण ग्रामीण उनके साथ ज्यादा कुछ नही कर सके।