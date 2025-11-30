Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में बाइकों की भिड़ंत में दो युवकों की मौत, जीजा-साले समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल

    By Anurag Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:05 PM (IST)

    हमीरपुर के जलालपुर मार्ग पर दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। मृतकों में राजू और धीरू शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक को उरई रेफर किया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बिना हेलमेट लगाए जलालपुर मार्ग स्थित नंदना-बहपुर गांव के पास तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। जिसमें दोनों बाइकों के चालकों की मौत हो गई।

    वहीं जीजा साले समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से मृतक के स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जरिया थाने के गुहली गांव निवासी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि रविवार की दोपहर करीब दो बजे उसका 20 वर्षीय इकलौता पुत्र राजू अपने जीजा मप्र नौगांव थाना क्षेत्र के पिपरा दोहनी गांव निवासी बलराम कुशवाहा और ताऊ ममना गांव निवासी हरपाल सिंह कुशवाहा के साथ राठ की ओर जा रहे थे।

    जैसे ही यह लोग नंदना गांव के पास पहुंचे कि तभी जरिया थाने के अमूंद गांव निवासी 33 वर्षीय छोटा भाई धीर सिंह उर्फ धीरू की बाइक से इनकी बाइक टकरा गई। धीरू के साथ किरन पत्नी राम सिंह भी बाइक में सवार थी।

    इस घटना में दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। सूचना पर 108 एंबुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डाक्टर राघव ने धीरु व राजू को मृत घोषित कर दिया। वहीं राजू के बड़े भाई हरपाल और बहनोई बलराम व दूसरी बाइक में सवार महिला किरन गंभीर रूप से घायल हो गईं।

    हरपाल को मेडिकल कालेज उरई रेफर कर दिया है। मृतक धीरू के भाई ने बताया कि वह अविवाहित था। पिता के नाम 20 बीघा जमीन है। पुत्र की मौत पर मां अखिलेश रानी रो-रोकर बेहाल है। वहीं राजू के पिता प्रमोद ने बताया कि उसका बेटा जराखर गांव स्थित महाविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था।

    वह राठ में रहकर पढ़ाई करता था। राजू के चचेरे भाई परशुराम के पुत्र रामकुमार की सम्मेलन में सोमवार को शादी है। वह शादी के कार्यक्रम में गांव आया था। सोमवार को उसका पेपर था। जिससे वह राठ आ रहा था। उसके पास डेढ़ बीघा जमीन है। खेती व मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है।

    इकलौते पुत्र की मौत पर मां केशर रानी रो-रोकर बेहाल है। कोतवाल राकेश सिंह ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों का उपचार किया जा रहा है।