यूपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, SP डी. दीक्षा शर्मा ने तीन सिपाहियों को किया लाइन हाजिर; 26 का बदला थाना

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। निरीक्षक और उपनिरीक्षकों के तबादले के बाद पुलिस अधीक्षक डी. दीक्षा शर्मा ने जिले के अलग अलग थानों में तैनात तीन सिपाहियों को लाइन हाजिर करते हुए 26 सिपाहियों को इधर से उधर किया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमें में खलबली मची हुई है। एसपी ने बताया कि बीते चार वर्षों से जो सिपाही थानों में जमें थे। उन्हें हटाकर उनके स्थान पर दूसरों को तैनाती दी गई है।

बुधवार की रात एसपी ने बताया कि थाना चिकासी के आरक्षी शिवम कुमार यादव, जलालपुर के प्रदीप यादव व जरिया के मनोज यादव को लाइन हाजिर किया गया है।

इसके अलावा सदर कोतवाली में तैनात मुख्य आरक्षी रामायण प्रसाद को सदर मालखाना हमीरपुर, सदर कोतवाी के विवेक कुमार को सुमेरपुर थाना, चंद्रवीर सिंह को मौदहा, अवनीश कुमार को बिवांर, अर्जुन सिंह को मझगवां, नंदलाल को जरिया, महिला सिपाही अर्चना माथुर को मौदहा, कुरारा थाना के कृष्ण कुमार शर्मा को जलालपुर, छोटे सिंह को सुमेरपुर से राठ, मंजू देवी को सुमेरपुर से राठ, निशा पाल को मौदहा से सिसोलर, अथुल रावत को बिवांर से चिकासी, विनीत कुमार सिंह को बिवांर से जरिया, छोटेलाल यादव को बिवांर से चिकासी, श्रवण कुमार को बिवांर से राठ, रंजन शाक्य को बिवांर से राठ, प्रिया कश्यप को बिवांर से सुमेरपुर, ज्ञानमती को सिसोलर से बिवांर, अंकित कुमार को राठ से बिवांर, प्रतीक कुमार राठौर को राठ से बिवांर, स्नेहलता को राठ से जरिया, नाजिया परवीन को राठ से जलालपुर, निशा देवी को राठ से सिसोलर, ओमप्रकाश निषाद को पुलिस लाइन से राठ, राहुल कुमार को पुलिस लाइन से पैरवी सेल, अम्बरीश कुमार को पुलिस लाइन से सम्मन सेल स्थानांतरित किया गया है।