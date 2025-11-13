Language
    हमीरपुर में महिला की हत्या कर शव नलकूप के पास फेंका, दुष्कर्म की आशंका

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:47 PM (IST)

    हमीरपुर के चकदहा गांव में एक महिला का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव को कुत्तों और जंगली जानवरों द्वारा नोचे जाते हुए देखा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    घटनास्‍थल पर जुटी पुल‍िस। जागरण

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। खून से लथपथ गुरुवार की सुबह एक महिला का शव मिलने से मौदहा कोतवाी के चकदहा गांव में खलबली मच गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की है। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला है जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं शव को कुत्ते व जंगली जानवर नोचते नजर आए। यह देख ग्रामीण दंग रह गए। घटना के बाद ग्रामीणों का मौके पर जमावड़ा लग गया।

    मौदहा कोतवाली के चकदहा गांव स्थित पोपट के नलकूप के पास गुरुवार की सुबह एक महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिलने से खलबली मच गई। महिला का शव देख ग्रामीण दंग रह गए। घटना की सूचना मौदहा कोतवाली पुलिस को दी गई जिस पर कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

    वहीं जानकारी मिलते ही नवागंतुक सीओ राजकुमार पांडेय भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। घटना की जांच पड़ताल के लिए फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया है। महिला का शव खून से लथपथ व अर्धनग्न अवस्था में पाया गया है जिससे दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अभी पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।

    सीओ राजकुमार पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। वहीं अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है।