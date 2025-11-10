दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हमीरपुर पुलिस अलर्ट, ASP और सीओ ने बसों-होटलों में की चेकिंग

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। दिल्ली में हुए धमाके से पूरे यूपी में अलर्ट कर दिया गया है। जिसके क्रम में हमीरपुर में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में शहर के होटल, लाज, माल व रोडवेज बस स्टैंड समेत अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान होटलों में रुके लोगों की आईडी चेक की गई।

सोमवार की शाम दिल्ली में हुए धमाके के शोर ने पूरे यूपी को हिला दिया और पूरे यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया। जिसको लेकर हमीरपुर की पुलिस भी चौकन्नी हो गई। पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा के निर्देशन पर जिलेभर में रात में ही सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

यहां की गई चेकिंग हमीरपुर में एएसपी के साथ सीओ सदर राजेश कमल व कोतवाल राकेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ रोडवेज बस स्टैंड, लाज, होटल, रेस्टोरेंट, माल समेत अन्य स्थानों का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बसों में सवार यात्रियों के बैग चेक किए गए और उनके आईडी कार्ड भी जांचें गए।