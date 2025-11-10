Language
    दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हमीरपुर पुलिस अलर्ट, ASP और सीओ ने बसों-होटलों में की चेकिंग

    By Anurag Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:52 PM (IST)

    दिल्ली में सोमवार शाम हुए धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया। हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में रात में शहर के होटल, लॉज, मॉल, रोडवेज बस स्टैंड और अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।  

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। दिल्ली में हुए धमाके से पूरे यूपी में अलर्ट कर दिया गया है। जिसके क्रम में हमीरपुर में अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में शहर के होटल, लाज, माल व रोडवेज बस स्टैंड समेत अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान होटलों में रुके लोगों की आईडी चेक की गई।

    सोमवार की शाम दिल्ली में हुए धमाके के शोर ने पूरे यूपी को हिला दिया और पूरे यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया। जिसको लेकर हमीरपुर की पुलिस भी चौकन्नी हो गई। पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा के निर्देशन पर जिलेभर में रात में ही सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

    यहां की गई चेकिंग

    हमीरपुर में एएसपी के साथ सीओ सदर राजेश कमल व कोतवाल राकेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ रोडवेज बस स्टैंड, लाज, होटल, रेस्टोरेंट, माल समेत अन्य स्थानों का भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बसों में सवार यात्रियों के बैग चेक किए गए और उनके आईडी कार्ड भी जांचें गए।

    इतना ही नही शहर के होटलों में जो बाहरी लोग रुके हुए थे। उनके भी आईडी कार्ड पुलिस कर्मियों के चेक किए। फिलहाल चेकिंग में पुलिस को कोई भी संदिग्ध नही मिला। इस चेकिंग से खलबली मच गई। इसी तरह से मौदहा, राठ, सुमेरपुर, कुरारा समेत अन्य स्थानों में चेकिंग अभियान चलाया गया।