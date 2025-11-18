Language
    ओवरलोड-बिना रॉयल्टी वाहन निकलवाने वालों पर कार्रवाई, 23 नामजद लोकेटरों और 200 अज्ञात पर FIR

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:57 PM (IST)

    हमीरपुर में ओवरलोड और बिना रॉयल्टी वाले वाहनों को निकालने वाले 23 नामजद और 200 अज्ञात लोकेटरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दैनिक जागरण की खबरों के बाद डीएम और एसपी ने संयुक्त कार्रवाई की। लोकेटरों पर अधिकारियों की लोकेशन देने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। ओवरलोड और बिना रायल्टी मौरंग व गिट्टी के वाहनों की निकासी कराने वाले लोकेटरों के खिलाफ दैनिक जागरण द्वारा चलाए गए अभियान का बड़ा असर हुआ है।

    जिलाधिकारी घनश्याम मीना व पुलिस अधीक्षक डा.दीक्षा शर्मा के द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई के क्रम में 23 नामजद व 200 अज्ञात लोकेटरों के खिलाफ अधिकारियों की लोकेशन देना, उनका पीछा करना, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, टीम पर हमला करना, हथियार लेकर चलना समेत कुल 13 प्रकार की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए लोकेटरों की धरपकड़ के लिए टीमें लगा दी गई हैं। वहीं इस कार्रवाई से लोकेटरों के साथ साथ वाहन चालकों व मालिकों में भी खलबली मची हुई है।

    दैनिक जागरण ने अवैध खनन से लेकर अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग वाहनों की निकासी को लेकर बीते दिनों प्रमुखता से खबरों का प्रकाशन किया था। जिसका डीएम व एसपी ने संज्ञान लिया और चार सदस्यीय जांच टीम गठित की गई। जिसमें एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ राय समेत खान अधिकारी विकास सिंह परमार, पीटीओ चंदन पांडेय व खान निरीक्षक उमाकांत के द्वारा की गई।

    बीते 16 नवंबर को टीम द्वारा की गई जांच के दौरान टीम ने कानपुर नगर के बिधनू थाना अंतर्गत दहरी गांव निवासी डंपर चालक रामजी के मोबाइल की जांच करने पर लोकेटर गंभीर व धर्मेंद्र के नंबर सेव मिले। चालक द्वारा पूंछने पर बताया गया कि इनके द्वारा लोकेशन दी जाती है। जिनके बताने पर ओवरलोड व बिना रायल्टी वाहनों की निकासी होती है।

    इतना ही इन लोकेटरों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अधिकारियों की पल पल की लोकेशन उस ग्रुप में देकर जिले में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान की भी जानकारी दी जाती है।

    जांच रिपोर्ट के बाद खान निरीक्षक उमाकांत की तहरीर पर सदर कोतवाली में हमीरपुर जिले समेत कानपुर नगर के घाटमपुर व जालौन निवासी 23 नामजद लोकेटरों समेत दस वाहनों व 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ गिरोह बनाकर ओवरलोड व बिना रायल्टी वाले वाहन चालकों को चेकिंग टीम के बारे में लोकेशन देने, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, अधिकारियों की लोकेशन देना, उनका पीछा करना, टीम पर हमला करना, हथियार लेकर चलना समेत कुल 13 प्रकार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

    इन लोकेटरों के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा

    खान निरीक्षक के द्वारा गई तहरीर के आधार पर जनपद जालौन के आटा निवासी पवन, दीपक, मेरापुर निवासी बदलू निषाद, कुछेछा निवासी कल्लू सविता, हमीरपुर निवासी रोहित, राहुल, घाटमपुर निवासी आलोक अवस्थी उर्फ भूरा, धर्मेंद्र, हमीरपुर के सेवाश्रम नर्सिंग होम के पास निवासी सिराज कुरैशी, नवनीत पाल, दीपक, जयराम यादव, गंभीर यादव, राठ निवासी भूपेंद्र द्विवेदी व राठ के नई बस्ती मुहल्ला निवासी अखिलेश उर्फ अंशू, चंदन, ब्रजेश, बिवांर निवासी मातादीन यादव, चिकासी निवासी मनीष समेत कुल 23 नामजद व करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

    इसके साथ ही अधिकारियों के आगे पीछे जिन गाड़ियों को लेकर लोकेटर घूमते थे उन दस गाड़ियों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

    लोकेटरों की धरपकड़ के लिए गठित की गई टीमें

    लोकेटरों के खिलाफ अब प्रशासन का शिकंजा कस चुका है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब इनकी धरपकड़ के लिए सदर कोतवाली समेत मौदहा, चिकासी, राठ, जलालपुर, सरीला समेत अन्य क्षेत्रों में पुलिस की टीमें गठित कर इन लोकेटरों की धरपकड़ की कार्रवाई की जाएगी।

    कुछ लोकेटर्स ग्रुप की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिस पर चार सदस्यीय जांच टीम गठित की गई थी। जिसके द्वारा जांच की गई। जांच के बाद 23 नामजद लोकेटरों व कुछ वाहनों के खिलाफ तथा 200 अन्य लोगों को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिले में अवैध परिवहन व ओवरलोड का जो गठजोड़ है उसे खत्म किया जाएगा। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
    - घनश्याम मीना, डीएम हमीरपुर।

    खान निरीक्षक उमाकांत की तहरीर पर 23 नामजद व 200 अज्ञात लोकेटरों व दस वाहनों के खिलाफ अधिकारियों की लोकेशन देना, उनकी गाड़ियों का पीछा करना व सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कुल 13 प्रकार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लोकेटरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी।
    - डा.दीक्षा शर्मा, एसपी हमीरपुर।