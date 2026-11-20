जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बिजली विभाग में कार्यरत महिला लिपिक ने एक्सईएन पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसकी थप्पड़ों से पिटाई कर दी। जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हो रहा है। महिला कर्मी ने इस संबंध में कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जिसमें पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं विभागीय स्तर पर आरोपित एक्सईएन को प्रशासनिक स्तर पर हमीरपुर से हटाकर झांसी सम्बद्ध किया गया है।

सदर कोतवाली के बिजली पावर हाउस में मीटर विभाग में कार्यरत महिला लिपिक ने कार्यालय में तैनात एक्सईएन मनोज कुमार विश्वकर्मा के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने उसे अपने कार्यालय में बुलाया और हाथ की रेखाएं देखने लगे और कहा कि तुम्हें बहुत ही जल्द किसी का साथ मिलने वाला है।

महिला का आरोप है कि इसके बाद एक्सईएन ने घर पर चाय पर बुलाने की भी बात कही। जिसका उसने एतराज किया और कार्यालय में ही चाय पिलाने की बात कही। जिस पर एक्सईएन ने घर पर ही चाय पिलाने की बात कहते हुए हाथ पकड़ना शुरू कर दिया।

महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप महिला ने आरोप लगाया है कि एक्सईएन मनोज कुमार विश्वकर्मा के द्वारा उसके साथ कमरे के अंदर छेड़खानी की गई। पीड़ित महिला ने कार्यालय के बाहर आकर स्टाफ के लोगों को सारी बात बताई। जिसके बाद स्टाफ के सभी लोग एक्सईएन के कमरे में पहुंचे और इस हरकत को गलत बताया।

इसी दौरान महिला कर्मी ने कुर्सी पर बैठे एक्सईएन को थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया। जिसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हो रहा है। महिला की सूचना पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दीपा तिवारी व महामंत्री राखी पांडेय भी कोतवाली पहुंच गई और महिला के साथ की गई अभद्रता व छेड़खानी करने वाले एक्सईएन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।