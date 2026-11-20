जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। सोने की शुद्धता और खरीदारी में पारदर्शिता को लेकर नई चिंता सामने आई है। बाजार में चीन निर्मित बताए जा रहे रेनियम नामक केमिकल से सोने में मिलावट किए जाने की चर्चा है।

दावा किया जा रहा है कि इस केमिकल को मिलाने से सोने के आभूषणों का वजन बढ़ जाता है, जबकि सामान्य हालमार्क जांच मशीन भी इसकी मिलावट पकड़ने में सक्षम नहीं है। इससे सोने की शुद्धता की जांच और उपभोक्ताओं के हितों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, जनपद में इस तरह की मिलावट का कोई मामला सामने नहीं आया है।

स्वर्ण व्यवसायियों के अनुसार, इंटरनेट मीडिया पर रेनियम केमिकल से सोने में मिलावट किए जाने से संबंधित पोस्ट प्रसारित हो रही हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि केमिकल मिलाने के बाद सोने का वास्तविक वजन बढ़ जाता है।

चर्चा है कि चीन में इसका निर्माण होता है और वहां से एजेंटों के माध्यम से मुंबई तथा अहमदाबाद जैसे महानगरों तक इसकी आपूर्ति की जा रही है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस तरह की मिलावट से सोने की सामान्य जांच प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। यदि जांच में इसकी पहचान नहीं हो पाती है तो खरीदार को आभूषण की वास्तविक संरचना और वजन के बारे में सही जानकारी मिलना कठिन हो सकता है। इससे सर्राफा कारोबार में ग्राहकों का भरोसा प्रभावित होने की आशंका है।

स्वर्ण व्यवसायी सुनील वर्मा ने बताया कि रेनियम केमिकल के मिश्रण से संबंधित पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। इससे स्वर्ण कारोबार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अभी जनपद में इस तरह की मिलावट की कोई सूचना नहीं है। ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाने की आवश्यकता है।