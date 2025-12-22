UP Weather: हमीरपुर में सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा सोमवार, कई ट्रेनें विलंब से पहुंचीं

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सर्दी में लगातार तापमान में गिरावट होती जा रही है और लोग गलन भरी सर्दी में ठिठुरते नजर आ रहे हैं। अब तक के दिनों में सोमवार का दिन सबसे सर्द रहा। सोमवार को न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। घने कोहरे के साथ सोमवार की सुबह हुई।

दोपहर में गुनगुनी धूप निकली। लेकिन शाम होते ही फिर से शहर कोहरे की चादर में ढका नजर आया। लोग अलाव के आगे बैठकर सर्दी से निजात पाते दिखाई दिए। वहीं मासूम बच्चे व बुजुर्ग सर्दी से बेहाल दिखाई दे रहे हैं।

सोमवार का मौसम काफी सर्द रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक के दिनों में सबसे ज्यादा सर्दी सोमवार को रही। सोमवार को अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। सोमवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई।

घना कोहरा होने के कारण हाईवे समेत रेलवे ट्रैक कोहरे की चादर से ढके नजर आए। जिसके कारण ट्रेनें और बसें अपने निर्धारित समय से देरी से आईं। सर्दी के बीच वाहनों का इंतजार करने वाले यात्रियों को भी ऐसी सर्दी में परेशान होना पड़ रहा है।

फिलहाल प्रशासन द्वारा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में अलाव की तो व्यवस्था कराई गई है। लेकिन सर्द हवाओं के कारण लोग गलन भरी सर्दी में ठिठुरते दिखाई दे रहे हैं। इस सर्दी में मासूम बच्चे निमोनिया का शिकार हो रहे हैं वहीं बुजुर्ग भी सर्दी के चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं।

सारा दिन चलने वाली सर्द हवाएं लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। सर्दी के कारण इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवर भी इधर उधर भटक रहे हैं। अलाव में ताप रहे लोगों के बीच बेजुबान बेसहारा गोवंशी भी जाकर सर्दी से निजात पाते दिखाई दे रहे हैं।