    दारू के लिए पैसे नहीं दिए तो दादी के साथ की हैवानियत, बाल पकड़कर चारपाई से फेंका और फिर....

    By Anurag Mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:05 PM (IST)

    हमीरपुर में एक दुखद घटना में एक पोते ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी 70 वर्षीय दादी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपी ने पहले परिवार के सदस्यों को कमरों में कैद किया फिर दादी के साथ विवाद के बाद उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    शराब को रुपये न देने पर नाती बना हैवान। जागरण

    संवाद सूत्र, हमीरपुर। शराब के रुपये न देने पर एक दयनीय नाती ने हैवानियत की हदें पार करते हुए अपनी 70 वर्षीय दादी की पीट पीटकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शी हत्यारे की बहन ज्योति ने बताया कि पहले बाल पकड़े और चारपाई से नीचे फेंक दिया।

    फिर सिर को दीवार में पटक दिया जिससे दादी के नाक से खून निकलने लगा और फिर गैलरी में ले जाकर डंडे से तब तक पीटता रहा। जब तक उनकी मौत नही हो गई। इस दौरान आरोपित ने घर के सभी सदस्यों को अलग अलग कमरों में पहले ही कैद कर दिया था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    वार्ड संख्या 11 में हुई दिल दहलाने वाली घटना

    कस्बा कुरारा के वार्ड संख्या 11 निवासी 23 वर्षीय विशाल अहिरवार पुत्र अमर सिंह ने अपनी 70 वर्षीय दादी आशा पत्नी स्व.धर्मदास की शनिवार रात करीब 12 बजे पीट-पीट कर हत्या कर दी। आरोपित की बहन ज्योति ने बताया कि विशाल रात करीब 11 बजे शराब के नशे में घर आया और छत पर जाकर करीब एक घंटे तक फोन पर किसी से बात करता रहा।

    उसके बाद नीचे आया और छोटे 20 वर्षीय छोटे भाई रवि से बात करते हुए कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो और उसके कमरे का कुंडा बाहर से लगा दिया तथा हमारे कमरे में आकर बाहर से कुंडा लगा दिया। जिससे घर के सभी लोग कमरों के अंदर कैद हो गए। इतना ही नही आरोपित ने जीने का दरवाजा भी बंद कर दिया। जिसके बाद वह दादी के कमरे में गया और शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगा।

    दादी ने रुपये न होने की बात कही तो बोला कि बहन की शादी में जो कर्जा लिया था वह भी चुकाओ। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और अचानक से आक्रोशित होकर उनके अपनी बूढ़ी दादी के बाल पकड़े और चारपाई से नीचे पटक दिया फिर उनका सिर दीवार में पटका जिससे उनके नाक से खून आ गया और फिर उन्हें गैलरी में लाकर एक मोटे डंडे से पीटना शुरू कर दिया।

    लोग चिल्लाते रहे और वो पीटता रहा

    आरोपित की बहन ने बताया कि हम सभी लोग चिल्लाते रहे और वह पीटता रहा। जिससे दादी की मौके पर ही मौत हो गई। शोर सुन आसपास के लोग भी घर कर बाहर इकट्ठे हो गए और छत के माध्यम से आकर भाई को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    इस संबंध में थाना प्रभारी रामआसरे सरोज ने बताया कि मृतका के बेटे व आरोपित के पिता अमर सिंह की तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से घटना में प्रयुक्त होने वाले डंडे को भी बरामद कर लिया है। जिससे दादी की हत्या की गई थी।

    अपने इकलौते बेटे संग मायके में रहती थी मृतका

    मृतका आशा कुरारा में अपने इकलौते बेटे अमर सिंह के साथ मायके में रहती थी। जनपद जालौन के बसरेही समती गांव में उसकी ससुराल है। मृतका आशा के तीन नातिन माना, प्रीती व ज्योति तथा दो नाती है विशाल व रवि हैं।

    बीते छह जून को मृतका ने की थी अपनी नातिन की शादी

    मृतका आशा ने बीते छह जून को ही अपनी नातिन प्रीति की शादी की है। मृतका के लड़के अमर सिंह ने बताया कि कुरारा के खेत बेचकर दो लड़कियों की शादी की है। करीब दस बीघा खेत माता जी के मायके में अभी हैं। इस घटना से मृतका के स्वजन बेहाल हैं।