सोने-चांदी के दाम बढ़ने से धनतेरस पर घट सकती है बिक्री, महंगाई की वजह से घटा सिल्वर के सिक्के का वजन
सोने-चांदी की कीमतों में वृद्धि के कारण इस धनतेरस पर बिक्री कम होने की संभावना है। महंगाई के कारण चांदी के सिक्कों का वजन भी कम कर दिया गया है। बढ़ती कीमतों का असर ग्राहकों की खरीदारी क्षमता पर पड़ रहा है, जिससे बिक्री में गिरावट की आशंका है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। धनतेरस में सोने व चांदी के महंगे दाम ग्रहण लगा सकते हैं। जिसके कारण सर्राफा कारोबारी खासे परेशान है। ऐसे में दुकानदारों ग्राहकों के द्वारा आभूषण खरीदने में आकर्षक उपहार भी दे रहे हैं। इतना ही नही कूपन भी दिए जा रहे हैं। जिसका लकी ड्रा होगा और विजेता को उपहार दिए जाएंगें।
बीते चार से पांच दिनों में सोने व चांदी के दाम में काफी उछाल आया है। जिससे इस धनतेरस लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदने में कतरा से रहे हैं। 1.70 लाख रूपये किलो से ऊपर बिक रही चांदी के कारण इस वर्ष चांदी के सिक्के का वजन भी कम कर दिया गया है। पहले दस ग्राम चांदी के सिक्के से शुरूआत होती थी।
लेकिन चांदी महंगी होने के कारण दुकानदारों के द्वारा पांच ग्राम चांदी का सिक्का भी दुकान में लगाया गया है। ताकि उनकी दुकानदारी में कोई असर न पड़े। वहीं आधा ग्राम से सोने के सिक्के की उपलब्धता दुकानों में की गई है। ताकि ग्राहकों को खाली हाथ न लौटना पड़े। दुकानदार भी चांदी व सोने के बढ़े दामों से परेशान नजर आ रहे हैं और उन्हें इस धनतेरस में कारोबार प्रभावित होने का डर भी सता रहा है।
दुकानदारों की राय
धनतेरस को लेकर दुकान में सोने चांदी के आभूषणों से लेकर सिक्के उपलब्ध हैं। सोने व चांदी के महंगे दामों के कारण कारोबार कुछ धीमा चल रहा है। इस त्योहार ग्राहकों को अच्छे आफर भी दिए जा रहे हैं। 25 हजार की डायमंड की खरीद पर कार व स्कूटर ग्राहक जीत सकते हैं। इसके अलावा 50 हजार से अधिक के आभूषणों की खरीदारी पर होटाल कान्हाधाम की एक वर्ष की मेम्बरशिप दी जा रही है। -आलोक गुप्ता, संचालक आरके ज्वैलर्स हमीरपुर।
इस वर्ष सोने व चांदी के दाम बढ़ने से काफी दिक्कत हो रही है। चांदी भी नही मिल पा रही है। जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में धनतेरस में कम बिक्री होने का अनुमान दिख रहा है। इसके बाद भी त्योहार को लेकर डिजाइनर आभूषण रखे गए हैं। इसके अलावा सिक्के भी मंगाए गए हैं। -सुनील गुप्ता, संचालक एसके ज्वैलर्स हमीरपुर।
